採用マッピングビデオメーカー: スマートで迅速な採用

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的な採用マッピングビデオを作成し、トップ人材を引き付け、HRワークフローを効率的に合理化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員のオンボーディングを目的とした45秒のワークフローマッピング動画を開発し、内部関係者や複雑なプロセスを学ぶ新入社員を対象にします。視覚スタイルは明確で指導的であり、アニメーション化された図や明瞭な字幕を使用して理解しやすくし、HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを効果的に活用して複雑なステップを明確にします。
サンプルプロンプト2
社員の証言やキャリア成長の機会を紹介する30秒のソーシャルメディア動画を作成し、新たな挑戦を求める求職者をターゲットにします。視覚的な美学は温かく本物であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なストック映像を取り入れ、プラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに完璧に適合する高揚感のあるバックグラウンドスコアを組み込みます。
サンプルプロンプト3
特定のチームや役割の日常生活と影響を掘り下げる75秒の魅力的な動画をデザインし、新しい業界を探求する受動的な候補者やキャリアチェンジャーを対象にします。このナラティブは会話的で情報に富み、HeyGenのAIアバターが直接観客に語りかけ、詳細なスクリプトから生成された明確で親しみやすいボイスオーバーでサポートされ、役割の明確な理解を促進します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

採用マッピングビデオの作成方法

魅力的でプロフェッショナルな動画で候補者を採用プロセスに視覚的に案内します。トップ人材を引き付け、採用を簡単に合理化します。

1
Step 1
ダイナミックなテンプレートを選ぶ
ワークフローや採用の旅を視覚化するために設計されたカスタマイズ可能なテンプレートから選択します。この機能により、マッピングビデオの基盤を迅速に設定できます。
2
Step 2
採用の詳細を追加する
採用プロセスの各段階を詳細に記述したスクリプトを入力します。AIアバターを取り入れて動画をナレーションし、明確さと魅力を高め、リアルな存在感を与えます。
3
Step 3
ブランド固有の要素を適用する
ブランドガイドラインに沿って採用ビデオを調整し、ブランディングコントロールを活用します。ロゴを追加し、色を調整して、すべてのビジュアルで一貫した企業アイデンティティを維持します。
4
Step 4
エクスポートして広く共有する
採用マッピングビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。ソーシャルメディアやキャリアページで作成物を共有し、トップ人材を引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的な採用広告を制作する

高インパクトな動画広告を迅速に開発し、より広範な候補者層にリーチし、役割を迅速に埋めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな動画制作を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームを提供し、AIを活用したテンプレートと強力な編集機能でプロフェッショナルなオンライン動画制作を簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、ソーシャルメディアや内部コミュニケーションのための魅力的なコンテンツを簡単に生成し、ブランドの存在感を高めることができます。

HeyGenはリアルなAIアバターとボイスオーバーを使用した動画を制作できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーを使用した動画を制作することができます。これにより、カメラや俳優を必要とせずに採用動画、AIトレーニングビデオ、またはセールスピッチを効率的に制作し、クリエイティブな成果を向上させることができます。

HeyGenは採用動画にどのようなクリエイティブな利点を提供しますか？

HeyGenはトップ人材を引き付けたいHRチームにとって大きなクリエイティブな利点を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとAI機能を備えた採用動画メーカーを活用して、魅力的な職務記述や雇用者ブランドコンテンツを作成し、際立たせることができます。

HeyGenはワークフローマッピング動画とグローバルコミュニケーションをどのように向上させますか？

HeyGenはキャプションと翻訳を簡単に追加することで、ワークフローマッピング動画を向上させ、複雑なプロセスをグローバルに理解しやすくします。この機能は、トレーニングを合理化し、多様なチーム間でのプロセス文書化を改善し、コミュニケーションのためのクリエイティブなソリューションを示します。