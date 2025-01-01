採用マッピングビデオメーカー: スマートで迅速な採用
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的な採用マッピングビデオを作成し、トップ人材を引き付け、HRワークフローを効率的に合理化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員のオンボーディングを目的とした45秒のワークフローマッピング動画を開発し、内部関係者や複雑なプロセスを学ぶ新入社員を対象にします。視覚スタイルは明確で指導的であり、アニメーション化された図や明瞭な字幕を使用して理解しやすくし、HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを効果的に活用して複雑なステップを明確にします。
社員の証言やキャリア成長の機会を紹介する30秒のソーシャルメディア動画を作成し、新たな挑戦を求める求職者をターゲットにします。視覚的な美学は温かく本物であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なストック映像を取り入れ、プラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに完璧に適合する高揚感のあるバックグラウンドスコアを組み込みます。
特定のチームや役割の日常生活と影響を掘り下げる75秒の魅力的な動画をデザインし、新しい業界を探求する受動的な候補者やキャリアチェンジャーを対象にします。このナラティブは会話的で情報に富み、HeyGenのAIアバターが直接観客に語りかけ、詳細なスクリプトから生成された明確で親しみやすいボイスオーバーでサポートされ、役割の明確な理解を促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな動画制作を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なプラットフォームを提供し、AIを活用したテンプレートと強力な編集機能でプロフェッショナルなオンライン動画制作を簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、ソーシャルメディアや内部コミュニケーションのための魅力的なコンテンツを簡単に生成し、ブランドの存在感を高めることができます。
HeyGenはリアルなAIアバターとボイスオーバーを使用した動画を制作できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なボイスオーバーを使用した動画を制作することができます。これにより、カメラや俳優を必要とせずに採用動画、AIトレーニングビデオ、またはセールスピッチを効率的に制作し、クリエイティブな成果を向上させることができます。
HeyGenは採用動画にどのようなクリエイティブな利点を提供しますか？
HeyGenはトップ人材を引き付けたいHRチームにとって大きなクリエイティブな利点を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートとAI機能を備えた採用動画メーカーを活用して、魅力的な職務記述や雇用者ブランドコンテンツを作成し、際立たせることができます。
HeyGenはワークフローマッピング動画とグローバルコミュニケーションをどのように向上させますか？
HeyGenはキャプションと翻訳を簡単に追加することで、ワークフローマッピング動画を向上させ、複雑なプロセスをグローバルに理解しやすくします。この機能は、トレーニングを合理化し、多様なチーム間でのプロセス文書化を改善し、コミュニケーションのためのクリエイティブなソリューションを示します。