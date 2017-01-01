リクルートメントキャンペーン動画メーカー: 優秀な人材を引き寄せる
魅力的なリクルートメント動画を作成し、優秀な人材を引き寄せましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画を活用して、魅力的なキャンペーンを迅速に構築します。
組織内の革新的で特定の役割を強調する60秒の洗練されたリクルートメント動画を作成し、技術やクリエイティブ分野の専門家をターゲットにしましょう。ビジュアルスタイルは未来的でプロフェッショナルなものにし、先進技術と画期的な仕事を強調します。HeyGenのAIアバターを活用して、役割の利点を紹介し、多様なテンプレートとシーンから選んで洗練された外観を作り上げましょう。
卒業生やエントリーレベルの候補者に向けて、会社の舞台裏を垣間見せる30秒のエネルギッシュな「1日の生活」動画を制作しましょう。トーンはフレンドリーで魅力的にし、チームの日常のポジティブな体験を示し、雇用主ブランドを効果的に構築します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するBロール映像を取り入れ、スクリプトからのテキスト動画生成を利用してキャラクター紹介を迅速に行いましょう。
さまざまなレベルの求職者に応募を促す直接的な行動喚起を特徴とする45秒の説得力のあるリクルートメントキャンペーン動画メーカーをデザインしましょう。動画は明確でインスパイアリングなトーンを持ち、強力なブランディングに焦点を当て、チームに参加することの利点を強調します。HeyGenの字幕を使用し、異なるプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、メッセージを広範なオーディエンスに届けましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なリクルートメント動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なリクルートメントキャンペーン動画メーカーとして、優秀な人材を引き寄せるリクルートメント動画を簡単に作成することができます。HeyGenの直感的なAI機能、AIアバターやテキスト動画を活用して、雇用主ブランドを効果的に示す魅力的なコンテンツを効率的に制作できます。
リクルートメント動画メーカーとしてHeyGenが提供するAI機能は何ですか？
高度なAIビデオジェネレーターとして、HeyGenはダイナミックなリクルートメント動画を作成するための強力なAI機能を提供します。AIアバター、自動字幕、リアルな音声オーバーを活用し、使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを通じて、ビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenはリクルートメント動画で雇用主ブランドを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは、企業文化を本物に表現する魅力的なリクルートメント動画を作成することで、雇用主ブランドを大幅に向上させることができます。カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロール、豊富なストックビデオ＆画像ライブラリを活用して、価値観を一貫して伝え、優秀な人材を引き寄せることができます。
HeyGenはリクルートメントキャンペーン動画メーカーのクリエイティブ要素をどのようにサポートしますか？
HeyGenは多様なクリエイティブオプションを提供する多用途なリクルートメントキャンペーン動画メーカーとして設計されています。アニメーション、多様な音楽トラック、カスタムブランディングを取り入れてユニークな動画を制作し、行動喚起が際立ち、候補者に響くようにします。