リクルートメントキャンペーンビデオジェネレーター：トップタレントを迅速に惹きつける

魅力的なビデオを作成して雇用主ブランドを強化し、スクリプトからの強力なテキストビデオで候補者を引きつけましょう。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアプラットフォームに最適な30秒の魅力的なビデオを開発し、キャリアを始めたいエントリーレベルの候補者や新卒者をターゲットにします。HeyGenの既製テンプレートとシーンを使用し、明るくフレンドリーで歓迎的なビジュアルスタイルを採用し、温かく励みになるバックグラウンドミュージックで補完します。正確な字幕を組み込むことで、なぜ彼らがあなたの会社でリクルートメントビデオを作成すべきかを効果的に伝え、明確さとアクセス性を確保してください。
サンプルプロンプト2
キャリアチェンジを考えている経験豊富なプロフェッショナルを対象にした洗練された60秒のリクルートメントビデオを制作し、組織のリーダーシップと影響力を強調します。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルで志を高く持ち、会社の価値観についての重要なメッセージを伝えるリアルなAIアバターを登場させることも可能です。落ち着いた権威あるナレーションに、控えめなクラシック音楽を伴わせることで重厚感を高め、強力なリクルートメントビデオメーカーがどのように認識を変えるかを示します。
サンプルプロンプト3
様々なフィードをスクロールしている受動的な求職者の注意を素早く引きつけるのに最適な20秒のリクルートメントキャンペーンビデオを生成してください。視覚的に印象的で注意を引くスタイルを採用し、急速なカットとダイナミックなオンスクリーンテキストを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能で簡単に作成します。音声は最大のインパクトを与えるために設計されたエネルギッシュな短い音楽ループで、効果的なAIビデオジェネレーターの出力を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

リクルートメントキャンペーンビデオジェネレーターの使い方

AIの力で簡単に魅力的なリクルートメントビデオを作成し、トップタレントを惹きつけ、雇用主ブランドを強化しましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた「ビデオテンプレート」から選んでリクルートメントキャンペーンを開始するか、テンプレートとシーンを使用して完全なクリエイティブコントロールで白紙から始めましょう。
2
Step 2
AIでメッセージを作成
求人情報やキャンペーンスクリプトを貼り付けると、「スクリプトからのテキストビデオ」機能が自然な音声のボイスオーバーを即座に生成します。
3
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
会社のロゴ、特定のカラーパレット、カスタムフォントを追加して「雇用主ブランド」を統合し、すべてのビデオで視覚的一貫性を確保します。
4
Step 4
エクスポートしてオーディエンスとつながる
「自動字幕」機能を使用してアクセシビリティのために字幕を生成し、ビデオを完成させたら、様々なアスペクト比でエクスポートして、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

雇用主ブランドで候補者を鼓舞

会社の文化や価値観を強調し、潜在的な採用者をチームに参加するよう動機づけるインスピレーションあふれるビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なリクルートメントビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーターで、リクルートメントビデオを簡単に作成することができます。多様なビデオテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、プロフェッショナルなボイスオーバーで魅力的な雇用主ブランドコンテンツを作成しましょう。

HeyGenはリクルートメントビデオメーカーのプロセスを簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターでリクルートメントビデオメーカーのプロセスを簡素化します。スクリプトからテキストをビデオに簡単に変換し、自動的に字幕を追加して、より広いオーディエンスに効率的にリーチできます。

リクルートメントキャンペーンビデオのブランディングコントロールはどのように利用できますか？

HeyGenのリクルートメントキャンペーンビデオジェネレーターは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色を使ってビデオをカスタマイズできます。ロイヤリティフリーの音楽やストックメディアのライブラリにアクセスして、一貫した雇用主ブランドを維持しましょう。

HeyGenのビデオは様々なソーシャルメディアプラットフォームで使用できますか？

はい、HeyGenのビデオは様々なソーシャルメディアプラットフォームでの使用に適しています。ビデオエディター内のAI機能を活用して、異なるアスペクト比にコンテンツを簡単にリサイズし、リクルートメントビデオをどこで共有しても最適なエンゲージメントを確保します。