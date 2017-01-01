究極の採用キャンペーンジェネレーター
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、見事な採用キャンペーンと魅力的な求人情報投稿を迅速に作成します。
「ボランティア募集」と地域社会への関与に興味のある人々を引き付けるための45秒のインスパイアリングな動画をデザインします。ビジュアルの美学は温かく人間中心で、多様な実生活のシナリオを特徴とし、共感的なナレーションとソフトなバックグラウンドミュージックで強化します。HeyGenのAIアバターを活用して説得力のある証言を語り、「クリエイティブ」なタッチを加えながら、アクセシビリティのために字幕/キャプションを確保します。
HRプロフェッショナルや中小企業のオーナー向けに、60秒の簡潔な指導動画を制作し、「採用キャンペーンジェネレーター」の効率性を紹介します。ビジュアルスタイルはスリークでテンポが速く、ユーザーインターフェース要素と迅速な結果を示し、自信に満ちた明確なナレーションでサポートします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、さまざまな「採用デザイン」を迅速に構築し、プラットフォームのメディアライブラリ/ストックサポートを強調して多様なビジュアルアセットを提供します。
Instagramストーリーズ用の視覚的に魅力的な15秒の縦型動画を開発し、「採用中ポスター」として機能します。この動画は若いプロフェッショナルや新卒者をターゲットにし、特定の役割を紹介するフレンドリーでカリスマ的なAIアバターを特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを加えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してモバイル視聴に最適化し、「Instagram投稿」のエクスペリエンスを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして強力な採用キャンペーンジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的な「採用中ポスター」動画や求人情報の発表を簡素化し、採用キャンペーンをよりダイナミックで効果的にします。
HeyGenを使用して特定のブランドに合わせた採用デザインをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、すべての採用テンプレートや「求人情報ポスター」動画に会社のロゴや色を組み込むことができ、ブランドの一貫性を確保します。
HeyGenの採用動画はどのソーシャルメディアプラットフォームをサポートしていますか？
HeyGenは「Instagram投稿」、「LinkedIn投稿」、「Facebook投稿」など、さまざまなプラットフォームに最適化された採用デザインを生成することができ、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを通じて、ソーシャルメディア全体でのリーチを最大化します。
HeyGenを使用してどのくらい早くモダンな採用テンプレートを作成できますか？
HeyGenの豊富なテンプレートライブラリとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、プロフェッショナルな「採用デザイン」や魅力的な採用動画を迅速に制作でき、コンテンツ作成プロセスを大幅にスピードアップします。