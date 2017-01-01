究極の採用キャンペーンジェネレーター

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、見事な採用キャンペーンと魅力的な求人情報投稿を迅速に作成します。

LinkedInやInstagramで求職者を対象にした30秒のダイナミックな動画を作成し、新しい「求人情報」を発表します。ビジュアルスタイルはモダンで鮮やかにし、アニメーションテキストオーバーレイとクイックトランジションを取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用したアップビートでプロフェッショナルなナレーションを加え、「LinkedIn投稿」に最適なものにします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
「ボランティア募集」と地域社会への関与に興味のある人々を引き付けるための45秒のインスパイアリングな動画をデザインします。ビジュアルの美学は温かく人間中心で、多様な実生活のシナリオを特徴とし、共感的なナレーションとソフトなバックグラウンドミュージックで強化します。HeyGenのAIアバターを活用して説得力のある証言を語り、「クリエイティブ」なタッチを加えながら、アクセシビリティのために字幕/キャプションを確保します。
サンプルプロンプト2
HRプロフェッショナルや中小企業のオーナー向けに、60秒の簡潔な指導動画を制作し、「採用キャンペーンジェネレーター」の効率性を紹介します。ビジュアルスタイルはスリークでテンポが速く、ユーザーインターフェース要素と迅速な結果を示し、自信に満ちた明確なナレーションでサポートします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、さまざまな「採用デザイン」を迅速に構築し、プラットフォームのメディアライブラリ/ストックサポートを強調して多様なビジュアルアセットを提供します。
サンプルプロンプト3
Instagramストーリーズ用の視覚的に魅力的な15秒の縦型動画を開発し、「採用中ポスター」として機能します。この動画は若いプロフェッショナルや新卒者をターゲットにし、特定の役割を紹介するフレンドリーでカリスマ的なAIアバターを特徴とし、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを加えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してモバイル視聴に最適化し、「Instagram投稿」のエクスペリエンスを作成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

採用キャンペーンジェネレーターの使い方

ダイナミックな動画コンテンツ、魅力的なデザイン、すべてのプラットフォームでのシームレスな配信を通じて、魅力的な採用キャンペーンを簡単に作成します。

1
Step 1
採用テンプレートを選択
HeyGenの幅広いプロフェッショナルな採用テンプレートから選択して始めましょう。これらの事前デザインされたレイアウトは、求人情報ポスター、ソーシャルメディア投稿、または内部発表に最適で、テンプレートとシーンの機能を活用しています。
2
Step 2
ブランディングと詳細を追加
HeyGenのブランディングコントロールを使用して、選択した採用デザインをパーソナライズし、会社のロゴ、色、特定の求人情報を組み込みます。キャンペーンがブランドアイデンティティを正確に反映していることを確認します。
3
Step 3
魅力的な動画コンテンツを生成
ダイナミックな動画を統合して求人情報の発表を高めます。HeyGenのAIアバターを活用して、役割や企業文化に関する重要なメッセージを自然な声で伝えるプロフェッショナルなプレゼンターを作成します。
4
Step 4
キャンペーンをエクスポートして共有
魅力的な採用ポスターや動画を完成させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、LinkedIn、Instagram、またはキャリアページなどのプラットフォームに最適化されたバージョンを生成し、最大のリーチとインパクトを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな動画で雇用主ブランドを強化

.

会社の文化、価値観、従業員の証言を紹介するモチベーショナルな動画を開発し、雇用主ブランドを強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして強力な採用キャンペーンジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的な「採用中ポスター」動画や求人情報の発表を簡素化し、採用キャンペーンをよりダイナミックで効果的にします。

HeyGenを使用して特定のブランドに合わせた採用デザインをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、すべての採用テンプレートや「求人情報ポスター」動画に会社のロゴや色を組み込むことができ、ブランドの一貫性を確保します。

HeyGenの採用動画はどのソーシャルメディアプラットフォームをサポートしていますか？

HeyGenは「Instagram投稿」、「LinkedIn投稿」、「Facebook投稿」など、さまざまなプラットフォームに最適化された採用デザインを生成することができ、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを通じて、ソーシャルメディア全体でのリーチを最大化します。

HeyGenを使用してどのくらい早くモダンな採用テンプレートを作成できますか？

HeyGenの豊富なテンプレートライブラリとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すると、プロフェッショナルな「採用デザイン」や魅力的な採用動画を迅速に制作でき、コンテンツ作成プロセスを大幅にスピードアップします。