Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
トップタレントを引きつけるために、45秒のプロフェッショナルなビデオを作成し、独自の採用プロセスを説明しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと多様なテンプレート＆シーンを活用して、経験豊富なプロフェッショナルにアピールする自信に満ちたボイスオーバーとモダングラフィックスでダイナミックなビジュアルストーリーを作りましょう。
HRチームに、さまざまな職務に合わせた採用ビデオテンプレートのカスタマイズ方法を示す60秒の指導ビデオを提供しましょう。この洗練された情報豊富なビデオは、採用担当者や採用マネージャーを対象としており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートをBロール映像に活用し、自動字幕/キャプションで明確さを確保し、エネルギッシュな背景音楽を設定します。
ソーシャルメディアで受動的な候補者を魅了する30秒の採用マーケティングクリップを作成しましょう。この短くキャッチーなビデオは、ソーシャルメディアユーザー向けに設計されており、AIアバターが説得力のあるメッセージを伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、モダンなタイポグラフィとトレンディな背景音楽で最大のインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてブランドに沿った採用ビデオを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、魅力的でブランドに沿った採用ビデオを迅速に作成する力を提供します。AIアバターやロゴ、カラーを含むブランドキットを活用して、すべてのビデオが企業文化と雇用主ブランディングを効果的に反映するようにします。
HeyGenが提供する採用ビデオのための高度な機能は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからリアルなAIアバターとボイスオーバーを生成する高度なテキスト-to-ビデオ機能を提供します。自動字幕を追加し、多様なメディアライブラリにアクセスして、トップタレントを引きつけ、企業文化を紹介する採用ビデオを強化します。
採用担当者はHeyGenのビデオテンプレートを簡単にパーソナライズできますか？
はい、採用担当者はHeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを簡単にパーソナライズして、特定の職務や候補者の経験に合わせることができます。テキストを修正し、カスタムメディアを追加し、AIアバターを選択して、多様な求職者に響くユニークな採用ビデオを作成します。
HeyGenは採用ビデオ制作プロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenは、テキストからの迅速なビデオ作成を可能にすることで、採用ビデオ制作を大幅に効率化します。これには、即時のボイスオーバー生成と自動字幕が含まれ、複雑な編集機能を必要とせずに、ソーシャルメディアや他のプラットフォーム向けに高品質のビデオコンテンツを効率的に制作できます。