採用広告動画制作者: トップタレントを簡単に引き付ける
魅力的な採用動画でトップタレントを引き付け、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して魅力的なメッセージを届けましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中小企業のオーナー向けに、独自の「企業文化」を魅力的な「採用動画」で強調し、トップタレントを引き付けることを目指したダイナミックで魅力的な1分間の動画を制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでフレンドリーなものとし、真実味のある証言やインタラクションをフィーチャーし、フレンドリーで本物のトーンとバックグラウンドミュージックで補完します。「AIアバター」がメッセージをパーソナライズする方法や、「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用してビジュアルストーリーテリングを豊かにする方法を示します。
「ソーシャルメディア」採用戦略に焦点を当てたマーケティングマネージャー向けに、テンポの速い視覚的に魅力的な45秒の動画を作成します。このエネルギッシュな動画は、簡潔でインパクトのあるナレーションを持ち、HeyGenの「採用動画テンプレート」を使用する効率性を示します。利用可能な「テンプレートとシーン」がコンテンツ作成を加速する方法や、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がさまざまなプラットフォームでの最適な表示を保証する方法を説明します。
「AI機能」に興味のある技術に精通したリクルーターや採用マネージャー向けに、詳細な90秒の説明動画を開発します。この動画は、明確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、明瞭なナレーションでHeyGenを使用して採用メッセージを「カスタマイズ」する技術的利点に焦点を当てます。「字幕/キャプション」のアクセシビリティとグローバルリーチのための有用性を強調し、「AIアバター」が多様な役割や企業のスポークスパーソンを表現するようにカスタマイズできる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして採用広告動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI機能を活用して、魅力的な採用広告動画の作成を簡素化します。ユーザーはAIアバターとテキストから動画への機能を使用してスクリプトを動的な動画に変換し、動画編集プロセス全体を効率化します。
HeyGenの採用動画テンプレートを自社のブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenはさまざまなカスタマイズ可能な採用動画テンプレートを提供しており、簡単に自社のブランディング、ロゴ、カラーを取り入れることができます。これにより、動画が自社の独自の企業文化を本物に表現し、トップタレントを引き付けることができます。
HeyGenは採用動画を強化するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなボイスオーバー生成や自動字幕などの強力なAI機能を提供し、採用動画をアクセスしやすく、インパクトのあるものにします。さらに、豊富なメディアライブラリにはストック動画や動的なテキストアニメーションがあり、コンテンツを簡単に向上させることができます。
HeyGenはソーシャルメディアに最適化された採用動画の作成をどのように支援しますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズ機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完璧にサイズ調整された魅力的な採用動画を作成することを可能にします。視聴者を引き付け、トップタレントをより効率的に引き付けるために、強力なコールトゥアクション要素を効果的に統合できます。