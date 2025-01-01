採用広告動画ジェネレーター: AIでトップタレントを引き寄せる
AIアバターを使用して、潜在的な候補者を引き付け、雇用主ブランドを向上させる魅力的な採用動画を簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
「採用動画メーカー」を使用して、ブランドコンテンツを迅速に制作する必要があるマーケティングチームやリクルーター向けに、ダイナミックな30秒のプロモーション動画を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、エネルギッシュでインスパイアリングなもので、多様な職場シーンの急速なカットをアップビートな背景音楽と熱意ある声で同期させます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを強調し、ユーザーがブランドに合わせて動画広告を簡単にカスタマイズできることを示し、コンテンツ制作の一貫性とスピードを確保します。
企業のリクルーターや人材獲得スペシャリストを対象にした、会社文化についての「ダイナミックなストーリーテリング」を伝える60秒の説得力のあるナラティブ動画を制作します。ビジュアルスタイルは温かく本物で、社員の率直な証言とオフィス環境の魅力的なBロール映像を組み合わせ、誠実でナラティブなナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能が、注意深く作成されたナラティブをプロフェッショナルな採用動画に簡単に変換できる方法を示します。
国際企業や多様な組織向けに、40秒の包括的な広告を設計し、「AI動画ジェネレーター」を活用して広範なグローバル候補者プールにリーチします。動画はグローバルで情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、多様な労働力の明確でプロフェッショナルなビジュアルと多言語サポート要素を特徴とし、落ち着いた権威ある声でナレーションされます。HeyGenの字幕/キャプション機能を強調し、「魅力的な採用動画」が候補者の母国語に関係なく、すべての潜在的な候補者にアクセス可能で理解可能であることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして採用動画作成プロセスを向上させますか？
HeyGenは、魅力的な採用動画を簡単に作成するためのAI動画ジェネレーターです。カスタマイズ可能なテンプレート、多様なAIアバターのライブラリ、豊富なストックメディアを活用して、プロフェッショナルな採用広告を迅速かつ効果的に制作できます。
HeyGenは採用広告をカスタマイズするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenを使用すると、特定のブランドカラー、フォント、ロゴを統合して採用動画広告を完全にカスタマイズできます。オンライン動画エディターは、ダイナミックなナレーション、適切な音楽、自動字幕/キャプションをサポートし、メッセージが完璧にブランドに合い、アクセス可能であることを保証します。
HeyGenは魅力的なAI採用動画を迅速に作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの強力なAI機能により、スクリプトからのテキスト動画機能と幅広いAIアクターを活用して、高品質な採用動画を効率的に生成できます。創造的なプロセスを開始し、ダイナミックなストーリーテリングを実現するために、数千の事前作成された動画テンプレートを探索できます。
HeyGenは採用コンテンツをソーシャルプラットフォームで共有するのをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、完成した採用動画をさまざまなソーシャルプラットフォームでダウンロードおよび共有するプロセスを簡素化します。柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションにより、プロフェッショナルな動画広告は配信される場所で最適な品質と外観を維持します。