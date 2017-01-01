採用ビデオメーカー: 優秀な人材をより早く引き付ける
AIアバターを使用して会社の文化を紹介し、優秀な人材をより早く引き付けるための素晴らしい採用ビデオを簡単に作成します。
小規模ビジネスオーナーやHRジェネラリスト向けに、HeyGenの既成テンプレートを使用して効率的に採用ビデオコンテンツを作成する方法を紹介する90秒のダイナミックなチュートリアルをデザインしてください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで魅力的で、テンプレートカスタマイズのステップ間のクイックトランジションを利用し、音声は明るいサウンドトラックと明確なステップバイステップの指示を特徴としています。'テンプレートとシーン'が魅力的な社員採用ビデオを構築するプロセスをどのように簡素化するかを強調し、アクセシビリティのために自動的に'字幕/キャプション'を追加します。
雇用主ブランドを担当するマーケティングチームを対象に、スクリプトから洗練された採用ビデオを作成する方法を詳述する2分間の包括的な指導ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されて企業的で、HeyGenの'メディアライブラリ/ストックサポート'からのシネマティックなストック映像を巧みに編集し、画面上のテキストと組み合わせたものです。音声トラックは、HeyGenの'スクリプトからのテキスト-ビデオ'機能を使用してスクリプトから直接生成されたインスパイアリングでプロフェッショナルなナレーションで、雇用主ブランドを効果的に構築する方法を示します。
タレントアクイジションスペシャリスト向けに、既存の社員採用ビデオをさまざまなプラットフォームに適応させる方法を示す45秒の簡潔なソーシャルメディアガイドを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンでテンポが速く、HeyGenの'アスペクト比のリサイズとエクスポート'機能に焦点を当て、異なるビデオオリエンテーションのスプリットスクリーン比較を行います。音声は、コンテンツの再利用の容易さを強調し、ソーシャルメディアでのサイレントビューイングのために自動的に'字幕/キャプション'を追加しながら、最大のリーチを確保するクリアでアップビートなナレーションです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAI機能はどのようにして社員採用ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオ生成などの高度なAI機能を活用して、魅力的な社員採用ビデオを効率的に作成します。スクリプトを迅速に魅力的な採用ビデオコンテンツに変換し、採用プロセスを強化します。
HeyGenはどのようなビデオテンプレートを提供して採用ビデオを効果的にカスタマイズできますか？
HeyGenは、さまざまなニーズに合わせて採用ビデオをカスタマイズするためのプロフェッショナルなビデオテンプレートを豊富に提供しています。これらのテンプレートを使用することで、会社の文化を効果的に強調し、優秀な人材を引き付ける採用ビデオコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenに自分のビデオやブランディング資産をアップロードして、プロフェッショナルな雇用主ブランドの採用ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenでは、自分のビデオ、画像、ブランド固有の資産をメディアライブラリから簡単にアップロードして、採用ビデオに統合できます。これにより、パーソナライズされたコンテンツで強力な雇用主ブランドを一貫して構築できます。
HeyGenはどのようにしてキャプションの追加とソーシャルメディア向けの採用ビデオのエクスポートを簡素化しますか？
HeyGenは、採用ビデオにキャプションを自動生成して組み込み、アクセシビリティと広範なリーチを確保します。完成後、ソーシャルメディアプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比で高品質な社員採用ビデオを簡単にエクスポートできます。