リクルートメントビデオジェネレーター：トップタレントを迅速に引き付ける
プロフェッショナルなリクルートメントビデオで採用を効率化します。豊富なテンプレートとシーンを活用して理想的な候補者を引き付け、時間を大幅に節約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアプラットフォーム上の受動的な求職者をターゲットにした、特定の求人機会を迅速に紹介する30秒のダイナミックなリクルートメントビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、印象的なグラフィックとダイナミックなテキストアニメーションで主要な特典と責任を強調し、エネルギッシュでモダンな音楽に同期させます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、目を引くビデオを迅速に組み立て、注意を引き、即時応募を促進し、新しい求人機会を簡単に紹介できるようにします。
採用プロセスを効率化したい採用担当者や人事専門家を対象とした、60秒の情報豊かなビデオを制作してください。ビデオはプロフェッショナルでクリーンな美学を採用し、HeyGenが採用において時間とリソースを節約する方法を説明する親しみやすいAIアバターをフィーチャーします。音声は明確で明瞭なボイスオーバーで構成され、プラットフォームの利点を過度に技術的な専門用語を使わずに詳述します。HeyGenの「AIアバター」を利用して、この簡潔でありながら影響力のあるメッセージを伝え、魅力的なリクルートメントビデオを作成する簡単さと効率性を示します。
短編ソーシャルメディアプラットフォームで若いプロフェッショナルやジェネレーションZを引き付けるのに最適な、15秒の簡潔なビデオ広告を作成し、あなたの会社を革新的な職場として強調します。トレンディで視覚的に駆動されたスタイルを採用し、大胆で影響力のあるテキストオーバーレイ、クイックカット、現代的な音響効果で瞬時に注意を引きます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、短くてパンチの効いたメッセージを迅速にスクロールを止めるビデオに変換し、AIビデオジェネレーターの力を活用して最大の影響とリーチを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なリクルートメントビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、テキストから高品質のリクルートメントビデオを簡単に作成でき、時間とリソースを大幅に節約します。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、候補者を引き付ける魅力的なコンテンツを迅速に制作します。
HeyGenはクリエイティブなビデオコンテンツを通じて私たちの雇用者ブランドを強化できますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなテキストアニメーション、豊富なメディアライブラリオプション、パーソナライズされたブランディングコントロールを含むクリエイティブツールのスイートを提供し、ブランドを人間味あふれるものにします。スクロールを止めるビデオを作成し、求人機会とユニークな企業文化を力強く紹介します。
HeyGenは魅力的なリクルートメントビデオ広告を作成するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリや、ボイスオーバーや自動字幕を追加する機能を含む、リクルートメントビデオ広告のための強力なクリエイティブオプションを提供します。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで共鳴するダイナミックで目を引くビデオ広告を簡単に作成できます。
HeyGenは潜在的な候補者のために没入型のビデオ体験をどのように作成できますか？
HeyGenを使用すると、AI生成のストーリーテリングと視覚効果を備えたダイナミックなビデオコンテンツに求人情報を変換することで、没入型のビデオを作成できます。私たちのプラットフォームは、潜在的な応募者にあなたの会社について真に関与し、情報を提供する活気あるアニメーションビデオのためのツールを提供します。