潜在的な求職者向けに、あなたの活気ある雇用者ブランドと会社のユニークな職場環境を紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく本物で、チームの協力や社員の声を率直に捉えたショットを特徴とし、インスピレーションを与えるアップビートな背景音楽で補完されます。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を利用して、会社の価値観を強調し、ミッションに共感する候補者を効果的に引き付ける、親しみやすく魅力的なナレーションを提供してください。

