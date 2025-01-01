リクルートメント説明ビデオメーカー：トップタレントを迅速に引き付ける

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、魅力的なリクルートメントビデオを作成し、トップタレントを簡単に引き付けましょう。

249/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業文化をユニークに示し、プラットフォーム全体でブランドの一貫性を維持することを目指した45秒のエンプロイヤーブランディングビデオを作成してください。このビデオは、実際の従業員の証言と活気ある職場のシーンを特徴とし、インスピレーションを与える背景音楽と温かく親しみやすいナレーションを添えます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、潜在的な候補者に響く洗練された一貫したストーリーを簡単に作成します。
サンプルプロンプト2
ビデオ制作の経験が不要であることを強調し、採用マネージャーが従来の投稿から際立つための明確で簡潔な60秒のビデオジョブディスクリプションを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルで情報に富み、役割と責任を明確に示すオンスクリーンテキストハイライトを備え、安心感のある明瞭なナレーションでサポートされます。HeyGenによって生成された自動字幕を実装し、プロフェッショナルなサウンドを補完することで、すべての重要な情報がアクセス可能であることを確認します。
サンプルプロンプト3
中小企業向けに設計された30秒のリクルートメントビデオを生成し、効果的なリクルーティング説明ビデオメーカーを探している企業に向けてマーケティングビデオを簡素化します。このビデオは、プロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できることを示すクリーンな問題解決型のビジュアルアプローチを採用し、自信に満ちた明瞭なナレーションを添えます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、AIアバターを統合してオンラインビデオ作成の容易さを紹介し、効率的に幅広いオーディエンスにリーチします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リクルートメント説明ビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオプラットフォームを使用して、会社の文化を示し、トップタレントを引き付ける魅力的なリクルートメント説明ビデオを迅速に作成します。

1
Step 1
テンプレートまたはスクリプトからビデオを作成
事前にデザインされたテンプレートを選択するか、リクルートメントスクリプトを貼り付けて、カスタマイズ可能なテンプレートを活用し、説明ビデオ作成を迅速に開始します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択し、豊富なライブラリから関連するストックメディアでビデオを強化します。
3
Step 3
魅力的なナレーションとブランディングを追加
スクリプトから直接リアルなAIナレーションを生成し、ブランドのユニークなロゴと色をブランディングコントロールで適用してプロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
リクルートメント説明ビデオをエクスポートして共有
自動字幕を追加してビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、すべてのソーシャルメディアリクルーティングプラットフォームで魅力的な説明を簡単に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強力なエンプロイヤーブランディングを構築

.

会社の価値観と文化を強調するインスピレーションを与えるエンプロイヤーブランディングビデオを作成し、候補者のポジティブな印象を育みます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてリクルートメント説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームとして機能し、テキストから魅力的なリクルートメント説明ビデオを簡単に作成できます。ドラッグ＆ドロップインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートにより、オンラインビデオ作成プロセス全体が簡素化され、高品質なリクルートメントビデオを迅速に制作できます。AIアバターとリアルなナレーションを活用して、複雑なビデオ編集ツールを使わずにメッセージを生き生きと伝えることができます。

HeyGenは魅力的なエンプロイヤーブランディングビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは多様なAIアバターとリアルなAIナレーションを含む高度なAI機能を通じて、魅力的なエンプロイヤーブランディングビデオを作成するのに役立ちます。ブランドの色やロゴをブランディングコントロールで組み込むことで、会社の文化を示し、トップタレントを引き付けることができます。自動字幕は、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントをさらに向上させます。

HeyGenはビデオ編集の経験がないHRプロフェッショナルに適していますか？

もちろんです！HeyGenは、ビデオ編集の経験がないHRプロフェッショナルに最適なユーザーフレンドリーなオンラインビデオ作成プラットフォームとして設計されています。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリにより、プロフェッショナルなビデオを簡単に制作できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがビジュアル作成を担当します。

HeyGenはソーシャルメディアリクルーティング用のビデオジョブディスクリプションを制作するのに使用できますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディアリクルーティングに最適化されたダイナミックなビデオジョブディスクリプションを作成するための優れたツールです。アスペクト比のリサイズ機能により、説明ビデオがどのプラットフォームでも美しく見えるようにします。AIアバターと自動字幕を組み合わせることで、潜在的な候補者に明確で魅力的なメッセージを効果的に届けることができます。