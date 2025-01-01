採用コンテンツビデオメーカー: 優秀な人材を引きつける
AIアバターを使用して、企業文化を紹介する魅力的な採用動画を簡単に作成します。
新しい技術職を対象にした30秒の簡潔な採用動画を作成し、積極的に仕事を探している求職者をターゲットにしてください。プロフェッショナルで情報豊富なビジュアルスタイルで、主要な責任と利点を明確に説明し、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確で自信に満ちたナレーションを提供し、効果的なビデオジョブディスクリプションを作成します。
ソーシャルメディアプラットフォームでの雇用主ブランドを高めるための60秒のインスピレーションを与える動画を作成してください。この作品には、豊富なストック映像とモチベーショナルな音楽を取り入れ、会社の価値観と使命を潜在的な候補者に示します。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、幅広い視聴者に共鳴する魅力的なビジュアルをキュレーションします。
あなたの会社が働くのに素晴らしい場所である理由を示す50秒の説得力のある動画を制作し、組織を積極的に調査している候補者をターゲットにしてください。この採用コンテンツビデオメーカーのプロジェクトでは、信頼性のある従業員の洞察と動的なオンスクリーンテキストを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能を通じてアクセシビリティと広範なリーチを確保するために自動生成された字幕を使用します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして採用動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI採用動画クリエーターは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルな採用コンテンツを簡単に作成できるようにプロセスを合理化します。これにより、時間とリソースを節約しながら、魅力的な採用動画を効率的に制作できます。
HeyGenは雇用主ブランド動画のカスタマイズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、ロゴや色を使ったカスタマイズ可能なブランディング、豊富なメディアライブラリ、ストック映像、ビデオテンプレートなど、広範なカスタマイズオプションを提供します。これにより、独自の企業文化を真に反映した魅力的な雇用主ブランド動画を作成できます。
HeyGenは私たちの雇用主ブランドを強化し、優秀な人材を効果的に引きつけることができますか？
もちろんです。HeyGenは、職場環境や企業文化を紹介するための魅力的なビデオジョブディスクリプションや信頼性のある従業員の証言を作成する力を提供します。これらのプロフェッショナルな採用動画は、ソーシャルメディアなどのプラットフォームを通じて雇用主ブランドを大幅に向上させ、優秀な候補者を引きつけます。
HeyGenは高品質なプロフェッショナル採用コンテンツを作成するのに使いやすいですか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースを備えており、誰でも高品質なプロフェッショナル採用コンテンツを簡単に作成できる直感的なビデオエディターです。また、AIによる自動キャプションとボイスオーバーを含んでおり、ソーシャルメディア向けに洗練された結果を保証します。