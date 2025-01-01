リクルートメントキャンペーンビデオメーカー：トップタレントを引き付ける
会社の文化を紹介し、トップタレントを引き付ける魅力的なリクルートメントビデオを、すぐに使えるテンプレートとシーンで作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なプロフェッショナルを対象にした洗練された60秒のリクルートメントビデオを開発し、キャリアの向上を求める人々に焦点を当て、強力な雇用者ブランドと特定の部門のユニークな挑戦と報酬を強調します。専門家のインタビューと画面上のグラフィックスを用いたプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバター機能を活用して一貫性と信頼性のあるプレゼンテーションを提供する落ち着いた権威あるナレーションをサポートします。このリクルートメントビデオは、リーダーシップの機会とトップタレントを引き付けるための我々のコミットメントを示すことを目的としています。
新しい機会を探しているかもしれない受動的な求職者を引き付けるために特別に作られた魅力的な30秒のビデオをデザインし、我々と共に働くことの比類のない利点を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは、従業員の特典、ワークライフバランスの取り組み、プロフェッショナルな成長の証言を速いペースで視覚的に魅力的なモンタージュとして描き、インスパイアリングでアップビートな音楽トラックに設定します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、この魅力的なリクルートメントビデオを迅速に組み立て、視聴者が我々のチームと共に未来を想像しやすくします。
次のステップを踏み出し、ポジションに応募する準備ができている個人を対象とした簡潔な15秒のリクルートメントキャンペーンビデオメーカー広告を制作します。ビデオは、太字で読みやすいテキストオーバーレイを使用して主要な利点を強調し、明確な行動喚起を示す直接的でインパクトのあるビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュなジングルで強調します。HeyGenの字幕/キャプションを統合してアクセシビリティを確保し、メッセージの保持を最大化し、即時の応募を促す強力で注目を集める広告を作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なリクルートメントビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはプロフェッショナルな広告ビデオを簡単に作成できる強力なリクルートメントビデオメーカーです。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと豊富なビデオテンプレートライブラリを活用して、会社の文化や雇用者ブランドを紹介し、トップタレントを引き付ける魅力的なリクルートメントビデオを作成できます。
HeyGenのAI機能はリクルートメントビデオの作成に役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターやテキストからビデオへの変換機能を含む高度なAIツールを活用して、スクリプトから魅力的なコンテンツを生成します。ブランドの色やロゴを簡単にカスタマイズして、プロフェッショナルな広告ビデオをユニークなものにすることができます。
リクルートメントビデオのブランディングとカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、リクルートメントビデオが雇用者ブランドに完全に一致するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ブランドの色やロゴを簡単に取り入れ、ボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションの機能を利用して、プロフェッショナルな広告ビデオを作成できます。
HeyGenは完全なリクルートメントキャンペーンビデオ戦略をサポートできますか？
はい、HeyGenは包括的なリクルートメントキャンペーンビデオメーカーとして設計されており、戦略全体をサポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポート、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートなどの機能を活用して、さまざまなプラットフォームで魅力的なリクルートメントビデオを作成、カスタマイズ、展開し、効果的にトップタレントを引き付けることができます。