採用動画メーカーで才能を引き出す
直感的なテンプレートとシーンを使用して、採用動画を簡単に作成し、雇用者ブランドを強化し、優秀な人材を引き付けましょう。
HRマネージャーをターゲットにした90秒のプロモーションビデオを開発し、雇用者ブランドを向上させたいと考えている人々に向けて発信します。HeyGenのAIアバターと音声オーバー生成機能を活用して、会社の文化を語る多様なバーチャルチームメンバーを紹介し、現代的で歓迎的なビジュアル美学を作り出します。音声はフレンドリーで熱意に満ちたものであり、俳優を必要とせずにプロフェッショナルなAI採用動画クリエイターコンテンツを作成することの容易さを強調します。
新入社員とHRチーム向けに、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してオンボーディングコンテンツをカスタマイズするプロセスを示す、詳細な2分間のチュートリアルビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは非常に情報豊かで、ユーザーをステップバイステップでガイドする鮮明なグラフィックスと画面録画を特徴とします。すべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させるために、字幕/キャプションを常に目立つように表示してください。
ソーシャルメディアの採用担当者向けに、HeyGenがさまざまなプラットフォーム向けに採用動画メーカーの出力を最適化する方法に焦点を当てた、45秒のダイナミックなクイックティップビデオを制作してください。視覚的には、このビデオはテンポが速く活気に満ちており、メディアライブラリ/ストックサポートの効果的な使用を示し、シームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調します。アップビートでプロフェッショナルなサウンドトラックが、視聴者の関心を維持しながら、ソーシャルメディア向けの主要な最適化戦略を伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようなAI機能を提供して、効果的な採用動画を作成できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオ生成を含む高度なAI機能を使用して、採用動画を作成する力を提供します。これにより、HeyGenは直感的なAI採用動画クリエイターとなり、採用動画メーカーとしての効率を大幅に向上させます。
HeyGenを使用して、特定のブランディング要素で採用動画をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なカスタマイズ可能なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、特定の色、ユニークなアセットをすべての採用動画に組み込むことができます。これにより、雇用者ブランドを強化し、会社の文化を効果的に紹介することができます。
HeyGenはスクリプトから最終出力までの採用動画の制作をどのように効率化しますか？
HeyGenは、強力なビデオエディター、豊富なビデオテンプレート、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを提供することで、採用動画の制作プロセスを効率化します。カスタマイズ可能なシーンを使用して、スクリプトを迅速に洗練されたビデオに変換し、コンテンツ作成のワークフローを加速させます。
HeyGenはソーシャルメディア採用向けのキャプション生成や異なるアスペクト比のサポートを提供していますか？
はい、HeyGenは採用動画のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために、自動字幕/キャプション生成を提供しています。さらに、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに動画を最適化するためのアスペクト比のリサイズ機能を簡単に利用でき、求人情報の最大リーチを確保します。