Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターや教育者を対象にした60秒の魅力的な指導ビデオを開発し、テキストを教育目的や日常コンテンツのニュースビデオに変える方法を説明します。ビジュアルデザインはモダンでクリーンなもので、情報を伝えるフレンドリーなトーキングアバターが登場し、アップビートなバックグラウンドミュージックでサポートされます。スクリプトからテキストをビデオに変換するシームレスなプロセスを強調し、AIアバターで書かれたコンテンツを生き生きとさせます。
社内コミュニケーションチームやイベントオーガナイザー向けに、会社のマイルストーンやイベントのハイライトを認識するための30秒の緊急で影響力のある発表ビデオを制作します。重要性を伝えるために、太字のグラフィックと劇的な音響効果を用いた速報ニュースの美学を採用します。アクセシビリティのための字幕/キャプションの自動追加と、ビジュアルを強化するための豊富なメディアライブラリ/ストックサポートの利用可能性を強調します。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサーに最適な50秒のダイナミックなソーシャルメディアニュースブリーフを生成し、AIニュースジェネレーターを活用してトレンドコンテンツを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速くトレンディで、クイックカット、人気の音楽、アニメーションAIアバターを取り入れます。さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートのユーティリティを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは魅力的なニュースビデオの作成を支援しますか？
はい、HeyGenは高度なAIニュースビデオメーカーで、テキストを効率的にニュースビデオに変換するのを助けます。多様なニュースビデオテンプレートとリアルなトーキングアバターを活用して、魅力的なコンテンツを生成できます。さらに、HeyGenのAIスクリプトジェネレーターによってプロセスがスムーズになります。
ビデオ内のAIニュースアンカーをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenではAIニュースアンカーを広範にカスタマイズできます。さまざまなトーキングアバターから選択し、ブランドのスタイルに完璧にマッチする多様なAIボイスと高度なリップシンク技術を利用して、プロフェッショナルでユニークなプレゼンテーションを実現します。
HeyGenは使いやすいAIニュースジェネレーターですか？
HeyGenは直感的なAIニュースジェネレーターとして設計されており、使いやすいエディターを提供します。プロフェッショナルなニュースビデオテンプレートと統合されたビデオ編集ツールの幅広い選択肢を提供し、ユーザーが高品質なニュースコンテンツを効率的に制作できるようにします。
HeyGenは多言語ニュースコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenの認識ニュースビデオメーカーは複数の言語を完全にサポートしており、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチすることができます。高度なテキスト読み上げ技術と多様なAIボイスにより、さまざまな言語環境でニュースビデオを正確に届けることができます。