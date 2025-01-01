レシピウォークスルービデオメーカー：簡単な料理動画

AI料理動画メーカーとカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを使用して、プロフェッショナルなレシピ動画を迅速に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナルをターゲットにした45秒のソーシャルメディア動画を開発し、簡単で健康的なオーバーナイトオーツのレシピを紹介します。ビジュアルはクリーンでミニマリストな美学を持ち、シンプルな食材のレイアウトとスムーズなトランジションを使用し、穏やかなバックグラウンドミュージックを伴います。HeyGenの字幕/キャプションを通じて、すべての重要な指示が簡単に理解できるようにし、視聴者が静かにフォローできるようにします。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに、グルメスパイスブレンドを発売するための魅力的な30秒の動画を制作し、AIアバターを使用してスパイスローストナッツのシンプルでエレガントなレシピを紹介します。ビジュアルスタイルはプレミアムで洗練されており、製品のブランディングと魅力的なフードフォトグラフィーに焦点を当て、AIアバターがフレンドリーで権威ある声でブレンドのユニークな風味プロファイルを説明し、HeyGenのAIアバターを活用してダイナミックなプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト3
クラシックなフランス菓子の技術を学ぶ料理学生を対象にした90秒のレシピウォークスルービデオメーカーチュートリアルを作成し、完璧なシュー生地の作り方を特に学びます。ビジュアルは手の動きと食材の一貫性の詳細なクローズアップショットに焦点を当て、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して生成された正確な指示のボイスオーバーで、明確さと技術的な正確さを確保し、この高度なレシピ動画を作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レシピウォークスルービデオメーカーの使い方

料理の創作を簡単に魅力的なステップバイステップのレシピ動画に変換し、スクリプトからソーシャルメディア共有までを実現します。

1
Step 1
レシピナラティブを作成
レシピの指示と詳細を入力することから始めます。「スクリプトからのテキストビデオ」を利用して、レシピウォークスルービデオの初期ビデオアウトラインを迅速に生成し、時間を節約します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選択
魅力的なビジュアルで動画を強化します。多様な「テンプレート＆シーン」から完璧なレイアウトを選び、レシピが本当に輝くようにします。その後、視聴者を各料理ステップに導く魅力的なボイスオーバーを簡単に追加できます。
3
Step 3
調整とブランディングを適用
アクセシビリティとブランドの一貫性を確保します。料理動画に「字幕/キャプション」を簡単に追加し、ロゴやブランドカラーを組み込んでプロフェッショナルな仕上がりにします。
4
Step 4
ソーシャルメディア用にエクスポート
さまざまなプラットフォーム向けに動画を最適化します。「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」を使用して、YouTubeやInstagramなどの「ソーシャルメディア動画」用にレシピ動画を準備し、ダウンロードして傑作を共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

料理コースの提供とリーチを拡大

簡単に制作できる高品質な動画コンテンツで、幅広い料理コースやレシピレッスンを開発し、グローバルなオーディエンスにリーチします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なレシピ動画を迅速に作成するのを助けますか？

HeyGenは、魅力的なステップバイステップのレシピ動画の作成を効率化するAI料理動画メーカーです。プロフェッショナルなビデオテンプレートと直感的なオンラインビデオエディターを活用して、料理コンテンツを簡単に実現できます。

レシピウォークスルービデオで料理の手順を示すためにAIアバターを使用できますか？

はい、HeyGenではレシピウォークスルービデオにAIアバターを統合して、ダイナミックなプレゼンテーションを行うことができます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのテキストビデオ機能とプロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して、アバターが各ステップをナレーションし、視聴者をガイドします。

HeyGenはどのようにしてレシピ動画をソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化しますか？

HeyGenは、自動字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズなどの重要な機能を提供し、レシピ動画がさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完全に最適化されるようにします。オンラインビデオエディターを使用して、YouTubeやInstagramなどでコンテンツがプロフェッショナルに見えるようにします。

HeyGenは料理動画を効果的にカスタマイズするためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenは、豊富なメディアライブラリ、アニメーションテキストオプション、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを備えた強力なオンラインビデオエディターを提供します。ブランド、ビジュアルエフェクト、その他のクリエイティブ要素を簡単に組み込んで、ユニークでプロフェッショナルな料理動画を制作できます。