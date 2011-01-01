忙しい若い専門職の人々をターゲットにした、ダイナミックな30秒のレシピチュートリアル動画を作成してください。彼らが素早く健康的な食事のアイデアを必要としています。ビジュアルスタイルはスリークでモダンであるべきで、鮮明で明るく照らされた食材と料理過程のショットを特徴とし、アップビートで現代的なサウンドトラックと、明確で熱心なボイスオーバーで補完してください。HeyGenの効率的なボイスオーバー生成を活用して、視聴者が各ステップを理解できるようにし、「簡単なビデオ作成」の体験をシームレスにしてください。

ビデオを生成する