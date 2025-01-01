振り返り動画メーカー：今すぐハイライトリールを作成
HeyGenの直感的なテンプレートとシーンを使用して、写真やクリップをダイナミックなハイライト動画に簡単に変換し、ソーシャルメディアに最適です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアントやマーケティングチームをターゲットにした、プロフェッショナルな45秒のイベント振り返り動画を制作し、洗練されたモダンなビジュアルスタイルで主要なハイライトを紹介します。鮮明なテキストオーバーレイとインスピレーションを与えるインストゥルメンタルスコアを組み込み、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、すべての視聴者にアクセスしやすく、インパクトを与えましょう。
個人的な振り返りと親しいネットワークでの共有を目的とした、90秒のハイライト動画であなたの一年を振り返りましょう。ソフトなトランジションと心温まるアコースティックサウンドトラックを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、最も大切な思い出を素早く魅力的な物語に組み立てましょう。
ソーシャルメディアのフォロワーやチームメンバー向けに、アクション満載の30秒のスポーツハイライト動画を開発しましょう。高速カット、エネルギッシュな効果音、モチベーションを高めるハイテンポな音楽トラックを満載し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、Instagram ReelsやYouTube Shortsなどのさまざまなプラットフォームに完璧にフィットする振り返り動画を作成しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的な振り返り動画を作成するのを助けてくれますか？
HeyGenはハイライト動画や一年の振り返りコンピレーションを作成するプロセスを簡素化します。振り返り動画のテンプレートを利用し、自分のメディアをアップロードし、ダイナミックなテキストアニメーションを追加して、効果的に視聴者の注意を引くことができます。
HeyGenはユニークなハイライトリールのためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは広範なカスタマイズ可能な機能を提供しており、アップロードしたメディアを組み込んだり、さまざまなビデオテンプレートから選んだり、プロフェッショナルなトランジションを追加したりできます。内蔵の音楽やボイスオーバー機能で振り返り動画を強化しましょう。
HeyGenのAIツールは、個人的な一年の振り返り動画の生成を支援できますか？
はい、HeyGenはAIツールを活用して作成プロセスを効率化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して物語を作成したり、ユニークなプレゼンテーションのためにAIアバターを選んだり、ボイスオーバーを生成して一年の振り返りを簡単に実現できます。
HeyGenの振り返り動画をさまざまなプラットフォームでエクスポートして共有するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenは、完成した振り返り動画をInstagramやその他のソーシャルメディアに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートして共有するのを簡単にします。あなたのコンテンツはすぐに視聴者に配信する準備が整います。