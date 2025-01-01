リブランディング発表ビデオメーカーで新たなスタートを
自信を持って新しいブランドを発表しましょう。私たちの「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」で、発表ビデオが更新されたアイデンティティを完璧に反映します。
テックスタートアップやプロダクトマネージャー向けに設計された、45秒のダイナミックな発表ビデオを想像してください。新機能を備えた重要な製品のリブランディングを発表します。ビジュアルはエネルギッシュでモーショングラフィックスを使用し、魅力的なAIアバターが重要なメッセージを伝えます。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、複雑な情報を明確かつ革新的に提示しましょう。
従業員、ステークホルダー、B2Bクライアントを対象にした、インスピレーションを与える60秒のビジネスビデオメーカー作品を開発し、リブランディング後の新しいビジョンと価値を明確に伝えます。このビデオはシネマティックなビジュアルスタイルを特徴とし、ソフトでモチベーショナルなバックグラウンドミュージックと明確で心のこもったナレーションで補完されます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、会社の刷新されたブランドに深く共鳴する高品質なビジュアルを統合しましょう。
ブランドのリブランディングを控えた15秒のソーシャルメディアティーザーをデザインし、一般の人々や既存のフォロワーをターゲットにします。ビジュアルスタイルはテンポが速くカラフルで、トレンドの音楽に合わせ、重要なメッセージを画面上のテキストとして目立たせます。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、音声なしでも即座に理解できるようにし、カスタマイズオプションを強調してユニークなブランドアイデンティティを際立たせましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
魅力的なソーシャルメディアリブランディング発表を開始.
リブランディングを発表するための魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを簡単に作成し、プラットフォーム全体での広範なエンゲージメントとブランドの一貫性を確保します。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリブランディング発表ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なリブランディングビデオテンプレートとAIアバターを備えたユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供し、インパクトのあるリブランディング発表ビデオを迅速に制作するのをサポートします。ブランド要素を簡単に組み込んでプロフェッショナルな外観を実現できます。
HeyGenはプロフェッショナルなビジネスビデオの作成に適していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナル向けに設計された直感的なビジネスビデオメーカーです。ドラッグ＆ドロップエディターと包括的なストック映像ライブラリにより、どんなマーケティングキャンペーンでも簡単に使用できます。
HeyGenはブランドの一貫性を保つためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenはブランドの一貫性を保つための広範なカスタマイズオプションを提供しています。ロゴ、カスタムフォント、ブランドカラーを簡単にビデオプロジェクトに統合して、一貫性を確保できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けの魅力的なビデオ作成をサポートしますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、ダイナミックで魅力的なソーシャルメディアコンテンツを作成できます。アニメーションを追加し、異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比をカスタマイズすることも可能です。