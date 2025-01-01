再ブランディング発表ジェネレーター: 効果的なビデオを作成

AIアバターを使用して魅力的な再ブランディング発表ビデオを生成し、ブランドの新しいアイデンティティとビジョンを明確に伝えましょう。

サンプルプロンプト1
企業のコミュニケーションチームやマーケティングディレクター向けに、プロフェッショナルな45秒の発表ビデオを開発し、会社の再ブランディング発表ジェネレーターの作成プロセスを効率的に示します。ビジュアルの美学は洗練されており、企業的で、明確で権威あるナレーションを特徴とし、HeyGenの強力なテンプレートとシーン、統合されたナレーション生成機能の効率性を強調します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、60秒のチュートリアルスタイルのビデオを作成し、再ブランディング発表ニュースレターテンプレートを迅速に適応させ、さまざまなプラットフォームで配信する方法を示します。ビジュアルはテンポが速く、鮮やかで、カスタマイズ可能なオプションをスプリットスクリーンビューで紹介し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調して完璧な配信を実現します。
サンプルプロンプト3
ブランドストラテジストやデザインエージェンシーを対象にしたインスパイアリングな30秒のビデオを作成し、新しいロゴの深い影響とそれを発表する革新的な方法を探ります。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、芸術的で、抽象的なデザイン要素と具体的なデザイン要素の間をシームレスに移行し、HeyGenのAIアバターと広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してブランドの進化を視覚化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

再ブランディング発表ジェネレーターの使い方

AI搭載ツールを使用して効果的な再ブランディング発表を簡単に作成し、ブランドの新しいアイデンティティを明確かつプロフェッショナルに伝えましょう。

1
Step 1
発表スクリプトを作成
再ブランディング発表を作成することから始めましょう。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、ブランドの新しいアイデンティティを明確に伝えるプロフェッショナルなビデオに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択し、ブランディングを適用
さまざまな発表テンプレートから選択して、メッセージに洗練された外観を与えましょう。新しいロゴとブランドカラーを強力なブランディングコントロールを使用して統合します。
3
Step 3
魅力的なメディアを追加
魅力的な写真やビデオクリップで発表を強化します。メディアライブラリ/ストックサポートを利用するか、自分のビジュアルをアップロードして、ストーリーを効果的に伝えましょう。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
最終的な再ブランディング発表ビデオを生成します。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームでのシームレスなオンライン可視性を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

オーディエンスをインスパイアし、引き上げる

AI生成のビデオ発表で、ブランドの新しい方向性に対する自信と興奮をインスパイアします。

よくある質問

HeyGenの会社再ブランディング発表ジェネレーターは、新しいブランドアイデンティティのビデオ作成をどのように効率化しますか？

HeyGenは、ブランドの新しいアイデンティティのためのプロフェッショナルなビデオ発表を簡単に作成できる強力な再ブランディング発表ジェネレーターを提供します。AIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、新しいロゴとビジョンを紹介できます。

HeyGenでユニークな再ブランディング発表をデザインするためのカスタマイズ可能なオプションは何ですか？

HeyGenは、新しいロゴやカラーを完璧に反映するためのブランディングコントロールを含む、広範なカスタマイズ可能なオプションを提供します。さまざまなテンプレートとシーンを利用し、自分のメディアを統合し、プロフェッショナルなナレーションを生成して、パーソナライズされた発表を作成できます。

HeyGenのAI搭載ツールは、再ブランディング発表の迅速な制作を支援しますか？

はい、HeyGenのAI搭載ツールは、再ブランディング発表の制作を大幅にスピードアップします。テキスト-to-ビデオ機能とAIアバターを使用して、スクリプトから数分で洗練された発表を生成でき、プレスリリースやソーシャルメディアの更新に最適です。

HeyGenは、さまざまなデジタルチャネルでの再ブランディング発表の配信をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、さまざまなプラットフォームに最適化された多用途な再ブランディング発表を作成することを可能にします。アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、ソーシャルメディアでのシームレスなオンライン可視性を最大化するために、ビデオを簡単にエクスポートできます。