魅力的なリスティングのための不動産マーケティング動画ジェネレーター
AIアバターを使用して、より多くの購入者を引き付ける魅力的な物件動画を簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
バーチャルオープンハウスを革新する準備はできていますか？エンゲージメントの高いフォロワーをターゲットにした、60秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を作成しましょう。テンポの速い編集、アップビートなバックグラウンドミュージック、HeyGen AIアバターによる明確で熱意あるナレーションで、物件の主要な特徴を強調します。
初めての住宅売却者が市場を理解するのを助けるために、30秒の簡潔な解説動画を作成します。クリーンでプロフェッショナルなグラフィックと安心感のある権威あるトーンを使用し、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して信頼を築き、貴重な洞察を提供します。
動画マーケティングの力を活用して、商業物件を洗練された90秒のフォーマットで紹介し、投資機会に興味のある地元のビジネスオーナーをターゲットにします。この情報豊富な作品は、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能を通じて効率的に作成され、自信に満ちた説得力のあるビジュアルとプロの不動産動画制作者による魅力的なナラティブを特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な不動産動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは、不動産リスティングのためのAI動画ジェネレーターであり、AIアバターとスクリプトからのテキスト動画を活用して、不動産業者が魅力的な物件動画を効率的に作成できるようにし、動画マーケティングを誰でも利用可能にします。
HeyGenでブランド化された物件リスティング動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングをサポートしており、ロゴやブランドカラーを物件リスティング動画に統合することで、ソーシャルメディアやバーチャルオープンハウスでプロフェッショナルで一貫した外観を確保します。
HeyGenが効果的な不動産マーケティング動画ジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはAIを活用しており、ユーザーが高品質な不動産動画を簡単に制作できるため、効果的な不動産マーケティング動画ジェネレーターです。ボイスオーバー生成やテキスト読み上げなどの機能を備えた解説動画や物件ツアーを含みます。
HeyGenの編集機能を使用して不動産動画をどのように強化できますか？
HeyGenは、ストックコンテンツ用のメディアライブラリ、字幕/キャプション生成、写真のアップロードとシームレスな統合を含む強力な編集機能を提供し、魅力的で情報豊富な不動産動画を作成できます。