リアルタイム更新ビデオメーカー：ダイナミックなコンテンツを迅速に作成
AIを活用したテキストからビデオへの機能で、テキストを瞬時にダイナミックなリアルタイム更新ビデオに変換します。
企業チームや人事部門向けに、新しい会社方針に焦点を当てた90秒の内部コミュニケーションビデオを開発してください。視覚的に魅力的で情報豊かなスタイルを使用し、重要なポイントを画面上のテキストで示します。ナラティブは、チームプロジェクトにおける「リアルタイムでのコラボレーション」機能の利点と、HeyGenの「字幕/キャプション」がすべての視聴者に対してアクセスしやすく明確であることを強調し、複雑な情報を理解しやすくします。
マーケティング専門家や小規模ビジネスオーナーを対象にした2分間のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、オンラインキャンペーン用の「プロフェッショナルビデオ」生成の効率性を示してください。ビジュアルスタイルは高品質で鮮やかにし、アップビートでモチベーションを高めるサウンドトラックを補完し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」がコンテンツを豊かにし、「ボイスオーバー生成」が迅速に洗練されたプレゼンテーションを作成する力を明確に示してください。
デジタルマーケターや個人のコンテンツクリエイター向けに、イベントや製品のローンチを宣伝する45秒のエネルギッシュなソーシャルメディア広告をデザインしてください。高速なビジュアルスタイルと目を引くグラフィック、エキサイティングなオーディオトラックを特徴とします。この短いクリップは、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を効果的に活用し、さまざまなプラットフォームに最適化し、多様な「テンプレートとシーン」を紹介して、インパクトのある「ソーシャルメディアビデオ」を簡単に作成し、エンゲージメントを高めます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI自動化を使用してどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI自動化を活用して、テキストをカスタマイズ可能なAIアバターを使用したプロフェッショナルなビデオに変換します。私たちのプラットフォームは、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、高品質なコンテンツを効率的に生成できるように、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的編集機能を提供しますか？
HeyGenのオンラインビデオエディターは、コンテンツを正確にコントロールできるマルチレイヤータイムラインなどの強力な技術機能を提供します。さまざまなプラットフォームに合わせてビデオを簡単にリサイズし、自動字幕を生成し、背景を削除し、最終的な作品を最大4K解像度でエクスポートできます。
HeyGenビデオメーカー内で複数のユーザーがリアルタイムでコラボレーションできますか？
はい、HeyGenはチームの生産性とリアルタイムのコラボレーションを促進するように設計されています。私たちのオンラインビデオメーカーは、複数のユーザーが同時にプロジェクトに取り組むことをサポートし、チームやコンテンツクリエイターのためにビデオ制作のワークフローを効率化します。
HeyGenは作成したビデオのエクスポートと公開にどのような機能を提供しますか？
HeyGenはビデオのエクスポートと公開のための強力な機能を提供します。さまざまなプラットフォームに最適なアスペクト比にビデオを簡単にリサイズし、ソーシャルメディアに直接公開することで、異なるチャネルで効果的にオーディエンスにコンテンツを届けることができます。