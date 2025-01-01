ダイナミックコンテンツのためのリアルタイム更新ビデオジェネレーター
直感的なテンプレートとシーンのおかげで、チームの生産性を向上させ、簡単にダイナミックコンテンツを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチーム向けに設計された30秒のダイナミックなビデオを開発し、「AIビデオジェネレーター」が広告キャンペーンのために「ダイナミックコンテンツ」を迅速に生成できることを示します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に印象的にし、鮮やかな色彩とテンポの速い編集を使用し、アップビートなバックグラウンドトラックと魅力的なAIアバターが主要な統計を提示します。HeyGenの「AIアバター」と豊富な「テンプレートとシーン」を利用して、多様なキャンペーンメッセージを迅速に反復します。
トレーニングと開発チーム向けに、2分間の指導ビデオを制作し、「オンラインビデオエディター」の高度な機能を簡潔な「ビデオ作成」を通じて説明します。ビジュアルスタイルは明確で体系的にし、ステップバイステップの画面キャプチャと強調されたUI要素を使用し、落ち着いた情報提供のAIボイスと正確な「字幕/キャプション」でアクセシビリティを確保します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からのアセットを組み込んで、複雑なワークフローの視覚的説明を強化します。
コンテンツクリエイターと小規模ビジネスを対象にした45秒の魅力的なビデオを作成し、「テキスト-ビデオ」技術を使用して書かれた記事を魅力的な視覚コンテンツに変換する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでプロフェッショナルにし、洗練されたアニメーショングラフィックスと関連するストック映像を統合し、フレンドリーで人間らしいAIボイスが「AIビデオエージェント」によって提供されます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」を使用してナarrativeを簡単に生成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなソーシャルプラットフォームに最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアバターを使ったAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバター生成技術を活用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなデジタルプレゼンターを提供します。これにより、従来の撮影を必要とせずに、ユーザーは簡単にダイナミックコンテンツを生成できます。
HeyGenのテキスト-ビデオ変換とボイスオーバー生成の機能はどのようなものですか？
HeyGenは強力なテキスト-ビデオ機能を提供し、スクリプトを入力することで瞬時にビデオコンテンツを生成できます。また、人間らしいAIボイスオーバーを備えた高度なボイスオーバー生成機能も含まれており、ビデオがメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えることを保証します。
HeyGenはビデオ編集や多様なメディア要素の管理を支援しますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なオンラインビデオエディターとして機能し、正確な調整のためのツールを提供します。ユーザーは簡単に字幕/キャプションを追加し、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからコンテンツを統合できます。
HeyGenは効率的なビデオ作成のためのリアルタイムコラボレーションをサポートしていますか？
HeyGenはリアルタイムコラボレーションのような機能を通じてチームの生産性を向上させるよう設計されており、共有プロジェクトのためにAIオートメーションを利用可能にします。事前に構築されたテンプレートとシーンを活用して、ビデオ作成のワークフローを加速し、一貫性を確保します。