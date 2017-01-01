不動産ウォークスルービデオメーカー：AI物件ツアー

撮影の必要なく、スクリプトからのAIを活用したテキストからビデオ機能で写真をプロフェッショナルな物件ビデオに簡単に変換します。

不動産業界のプロフェッショナルをターゲットにした60秒の魅力的なビデオを制作し、HeyGenのAIを活用したビデオ作成がどのようにして写真を簡単に素晴らしいウォークスルーに変えるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、プロフェッショナルでありながら落ち着いたAIのナレーションが物件の特徴と潜在的な購入者への利点を強調します。

サンプルプロンプト1
効率を求める不動産エージェント向けに、撮影不要で物件プロモーションを自動化する方法を示す1分30秒の魅力的なインストラクションビデオを開発します。多様な物件タイプを用いたダイナミックなビジュアルスタイル、アップビートなバックグラウンドトラック、そしてユーザーが効果的なリスティングを作成するプロセスをガイドする明確な字幕を使用します。
サンプルプロンプト2
不動産マーケターやエージェンシー向けに、HeyGenが不動産用のAI写真からビデオへのソフトウェアとしてソーシャルメディアに最適化されたコンテンツを生成することを示す45秒の簡潔なマーケティングビデオを作成します。このビデオは、物件のハイライトを速いペースで視覚的に魅力的にモンタージュし、プラットフォームの使いやすさと効果を説明する現代的でフレンドリーなAIアバターによるナレーションを特徴とします。
サンプルプロンプト3
高級不動産ブローカーや開発者を対象にした洗練された2分間のプロモーションビデオをデザインし、カスタムブランディングオプションを用いたプロフェッショナルなビデオウォークスルーの作成を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはエレガントで、高品質な物件ショット間のスムーズなトランジションを特徴とし、テキストからビデオへのスクリプトから直接生成された説得力のあるナレーションで補完されます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産ウォークスルービデオメーカーの使い方

不動産プロフェッショナル向けに設計されたAI技術を使用して、物件の写真をプロフェッショナルなウォークスルービデオに簡単に変換します。

1
Step 1
物件写真をアップロード
まず、物件の写真を当プラットフォームにアップロードします。AIを活用したビデオ作成技術が自動的に入力を構造化し、写真をウォークスルーに変換します。
2
Step 2
AIナレーションを追加
魅力的なスクリプトでビデオを強化します。高度なナレーション生成により、リアルなAIナレーションを提供し、プレゼンテーションを明確でプロフェッショナルにします。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用
カスタムブランディングを使用してビデオがビジネスを反映するようにします。ロゴやカラーを統合し、一貫したプロフェッショナルなイメージを維持します。
4
Step 4
ソーシャルメディア用にエクスポート
高品質な物件ビデオを生成し、エクスポートします。アスペクト比のリサイズとエクスポートにより、ソーシャルメディアに最適化されたコンテンツを確保し、不動産プロフェッショナルに最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功した物件リスティングを紹介

売却済みまたは賃貸済みの物件のポートフォリオを魅力的なAIビデオで紹介し、エージェントの専門知識と成功した成果を強調します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして不動産ウォークスルービデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、不動産用の高度なAI写真からビデオへのソフトウェアを活用し、従来の撮影を必要としない自動ビデオ生成を可能にします。物件の写真とスクリプトをアップロードするだけで、HeyGenのAI技術がプロフェッショナルなビデオウォークスルーを効率的に生成します。この簡素化されたプロセスにより、複雑な制作を排除し、すべての不動産プロフェッショナルがプロフェッショナルなビデオ作成を利用できるようになります。

HeyGenは本当に写真をプロフェッショナルな物件ビデオに変えることができますか？

はい、HeyGenは写真を簡単に素晴らしい物件ビデオに変えるように設計されています。AIを活用したビデオ作成を利用して、物件の画像をAIナレーションとテキストと組み合わせ、静的なビジュアルを動的でプロフェッショナルなビデオウォークスルーに変換します。この機能により、広範な技術スキルを必要とせずに高品質なマーケティングビデオを確保します。

HeyGenがソーシャルメディアマーケティングビデオに最適な理由は何ですか？

HeyGenはソーシャルメディアに最適化されており、不動産プロフェッショナルが魅力的なマーケティングビデオを効率的に作成できるようにします。当プラットフォームはさまざまなアスペクト比を提供し、Instagram、Facebook、TikTokなどのプラットフォームに完璧にフォーマットされた不動産ウォークスルービデオを確保します。これにより、すべてのソーシャルチャネルで洗練されたコンテンツを簡単に配信できます。

不動産プロフェッショナルはHeyGenでどのようにビデオウォークスルーをカスタマイズできますか？

不動産プロフェッショナルは、HeyGenの強力な機能を使用して不動産ウォークスルービデオを広範にカスタマイズできます。ロゴやブランドカラーをビデオに追加することでカスタムブランディングを実装し、一貫したプロフェッショナルなイメージを確保します。さらに、さまざまなテンプレートやAIナレーションオプションから選択して、マーケティングビデオのスタイルに完璧にマッチさせ、潜在的な購入者を感動させます。