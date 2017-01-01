不動産ウォークスルージェネレーター: 驚くべきビデオを迅速に作成

AIアバターと完全自動化されたビデオ制作でプロフェッショナルなバーチャルツアーを自動化し、購入者のエンゲージメントを高めましょう。

不動産管理者やエージェント向けに設計された45秒の魅力的な不動産ウォークスルービデオを作成し、新しくリストされた住宅をフォトリアリスティックなビデオツアーで紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、スムーズなカメラの動きで重要な特徴を強調し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたプロフェッショナルで魅力的なナレーションが、静的な不動産写真をダイナミックな視聴体験に変えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
InstagramやTikTokのようなプラットフォームを閲覧する潜在的な購入者をターゲットにした30秒の魅力的なソーシャルメディアキャンペーンビデオを開発し、迅速な不動産ハイライトのために購入者のエンゲージメントを高めます。ビジュアルスタイルはダイナミックでテンポが速く、画面上のテキストとアップビートな背景音楽を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能によって、リスティングの説明を迅速に魅力的なビジュアルに変換します。
サンプルプロンプト2
高級不動産エージェントや開発者向けに、60秒のエレガントなバーチャルツアービデオを制作し、独占的な不動産の没入型体験を提供します。優雅なトランジションと洗練された背景音楽を備えたシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバター機能からのAIアバターが知識豊富なバーチャルガイドとして、物件全体にわたる特注のカスタムブランディング要素を強調します。
サンプルプロンプト3
新しいリスティングの注目を迅速に集める必要がある不動産エージェント向けに、15秒の簡潔な迅速ビデオ制作を作成し、潜在的な購入者への最大のリーチを確保します。ビジュアルスタイルはパンチがあり視覚的に豊かで、HeyGenの字幕/キャプションツールによって生成された鮮やかなグラフィックとダイナミックな字幕/キャプションに焦点を当て、音声なしでもコンテンツが容易に理解できるようにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産ウォークスルージェネレーターの仕組み

AI駆動のビデオジェネレーターでプロフェッショナルなバーチャルツアーを簡単に作成し、物件を紹介して潜在的な購入者を魅了しましょう。

1
Step 1
不動産画像をアップロード
高品質の不動産写真をアップロードすることから始めます。AIが不動産写真をシームレスに魅力的なビデオシーケンスに変換し、フォトリアリスティックなウォークスルーを実現します。
2
Step 2
ビデオスタイルを選択
さまざまなテンプレートから選び、ビデオの美学をブランディングに合わせてカスタマイズします。ロゴや好みのカラーパレットを組み込んでプロフェッショナルなプレゼンテーションを行いましょう。
3
Step 3
AIアバターまたはボイスオーバーを追加
AIアバターを使用して視聴者を案内したり、テキストから魅力的なボイスオーバーを生成してウォークスルーを強化します。物件の詳細を簡単に提供できます。
4
Step 4
ウォークスルーをエクスポートして共有
完成したら、すべてのプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でビデオを生成します。高品質のバーチャルツアーを簡単に共有して、購入者のエンゲージメントを高めましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

没入型の物件リスティングを紹介

フォトリアリスティックな詳細で物件を紹介する魅力的なAIビデオを開発し、潜在的な購入者に没入型のバーチャルツアー体験を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして創造的なビデオツアーで私の不動産マーケティングを変革できますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、静的な不動産写真をプロフェッショナルでフォトリアリスティックなビデオツアーに変換し、潜在的な購入者を魅了する没入型体験で不動産マーケティングを向上させます。

HeyGenが効率的な不動産ウォークスルージェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは完全自動化された不動産ウォークスルージェネレーターを提供し、撮影なしで迅速なビデオ制作を可能にします。AI駆動のツールが既存の不動産写真をダイナミックなバーチャルツアーに簡単に変換します。

HeyGenを使用して特定のブランディングに合わせて不動産ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは不動産ビデオの広範なカスタムブランディングを可能にし、ロゴや好みの色を追加できます。これにより、不動産リスティングが一貫したブランドアイデンティティを維持し、すべてのソーシャルメディアキャンペーンで購入者のエンゲージメントを高めます。

HeyGenはどのようにして不動産の魅力的なバーチャルツアーを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとリアルなボイスオーバーを活用し、自動字幕と組み合わせて、潜在的な購入者に没入型体験を提供し、不動産ビデオを際立たせます。