不動産管理者やエージェント向けに設計された45秒の魅力的な不動産ウォークスルービデオを作成し、新しくリストされた住宅をフォトリアリスティックなビデオツアーで紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、スムーズなカメラの動きで重要な特徴を強調し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成されたプロフェッショナルで魅力的なナレーションが、静的な不動産写真をダイナミックな視聴体験に変えます。

