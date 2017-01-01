不動産ビデオメーカー：魅力的なリスティングビデオを作成
物件リスティングを向上させましょう。使いやすい不動産ビデオメーカーで、エージェントが自動ボイスオーバー生成を活用して魅力的なブランドビデオを作成できます。
見込みのある売り手を対象にした60秒の誠実なテスティモニアルビデオを作成し、「AIアバター」が最近の取引についての成功ストーリーを語り、エージェントのサービスへの信頼を強化します。ビデオはプロフェッショナルで温かみのあるビジュアルを維持し、信頼性とポジティブな結果を伝えるために高揚感のあるオーケストラ音楽を伴い、エージェントのブランドビデオを強化します。
初めての住宅購入者向けに、複雑な市場トレンドを分かりやすく解説する30秒の説明ビデオを制作し、クリーンなグラフィックとアップビートなポップ音楽のサウンドトラックを使用します。ビデオには自動「字幕/キャプション」を含め、親しみやすく魅力的なトーンを維持して住宅購入プロセスを簡素化し、全体的なビデオマーケティングの影響を高めます。
ソーシャルメディアプラットフォームに最適な20秒の短編不動産ビデオをデザインし、ユニークな物件や地元のホットスポットのダイナミックなシネマティックツアーを提供します。トレンディな音楽トラックとクイックカットを使用し、HeyGenの高度な「ボイスオーバー生成」を活用して、視聴者の注意を引き、地域についてもっと知りたくなるような熱意ある説明的なナレーションを追加します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の不動産ビデオマーケティングを向上させることができますか？
HeyGenはAIを活用したビデオプラットフォームを使用して、不動産エージェントが迅速に魅力的な不動産ビデオを作成できるようにします。カスタムAIアバターとテキストからビデオへの生成を活用して、高品質のビデオマーケティングコンテンツを簡単に制作し、オンラインプレゼンスを強化します。
HeyGenは物件リスティング用の不動産ビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenはリスティングを効果的に紹介するために特別にデザインされたプロフェッショナルな不動産ビデオテンプレートを提供しています。ドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、物件の写真、ブランディング、詳細を簡単にカスタマイズし、魅力的なリスティングビデオを作成できます。
HeyGenでブランドビデオやクライアントのテスティモニアルビデオを作成できますか？
もちろんです！HeyGenは不動産エージェントが独自のスタイルを反映したブランドビデオを制作するための直感的なオンラインビデオエディターとして機能します。また、カスタムボイスオーバー、ロゴ、字幕をクライアントインタビューに追加して、信頼を強化する本格的なテスティモニアルビデオを作成することもできます。
HeyGenのAIを活用したプラットフォームで不動産ビデオを生成するのはどれほど簡単ですか？
HeyGenは不動産ビデオメーカーのプロセスを簡素化し、テキストスクリプトをAIアバターを使用して数分で魅力的なビデオに変換できます。プラットフォームは写真を含むメディアの簡単なアップロードをサポートし、初心者でもプロフェッショナルなコンテンツを作成できるように自動ビデオ編集を可能にします。