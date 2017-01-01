不動産ビデオジェネレーターで魅力的な物件ツアーを作成
AI音声生成とプロフェッショナルな品質で、スクリプトから迅速に魅力的な不動産ビデオを生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいクライアントをターゲットにした不動産エージェント向けの45秒の紹介ビデオを開発し、親しみやすく個人的なビジュアルスタイルを提示します。HeyGenのAIアバターを活用して、フレンドリーでありながらプロフェッショナルなトーンを伝え、エージェントが専門知識とサービスを効果的に伝えることを可能にします。このAIビデオ作成作品は、軽快なバックグラウンドミュージックでサポートされ、信頼を築き、ビデオマーケティングの存在感を拡大することを目指します。
地元コミュニティをターゲットにしたオープンハウスイベントのための15秒のソーシャルメディア広告をデザインします。ダイナミックなビジュアルスタイルには、鮮やかな物件のハイライトと明確なテキストオーバーレイを含め、テンポを駆動するアップビートな音楽を使用します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、日付や時間などの重要な詳細を効果的に伝え、この短いテンプレート駆動のビデオで地元の物件を最大限にプロモートします。
高級物件投資家やラグジュアリーバイヤー向けにデザインされた洗練された60秒のビデオを制作し、プレミアム物件の独占的な特徴を強調します。シネマティックなビジュアルスタイルで詳細なクローズアップと驚くべき空撮を強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して魅力的なナラティブを作成します。権威あるナレーションとオーケストラのバックグラウンドミュージックを組み合わせて、物件のユニークな価値を強調し、物件の写真をプレミアムなビジュアル体験に変えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな物件ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな品質の物件ビデオを簡単に作成できる高度なAIビデオプラットフォームです。さまざまなビデオテンプレートとAI機能を活用して、物件の写真や説明を魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、ビデオマーケティングのニーズに応えます。
HeyGenは不動産向けのAI写真からビデオへのソフトウェアを提供していますか？
はい、HeyGenはAI写真からビデオへのソフトウェアとして優れており、物件の写真をシームレスにアップロードできます。その強力なAIビデオ作成機能により、画像をアニメーション化し、動的な要素を追加して、静的な物件写真を魅力的なビデオツアーに変えることができます。
HeyGenが不動産ビデオジェネレーターとして優れている理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能、リアルな音声生成を組み合わせた強力な不動産ビデオジェネレーターとして際立っています。これらの最先端の編集機能により、複雑なビデオ制作スキルを必要とせずに、パーソナライズされた高インパクトのビデオを制作できます。
HeyGenのビデオをソーシャルメディアマーケティングに最適化できますか？
もちろんです！HeyGenを使用すると、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせて不動産ビデオを簡単に最適化できます。アスペクト比の変更やロゴの追加などのブランディングコントロールを活用して、共有準備が整ったビデオを作成し、ビデオマーケティングのリーチを広げることができます。