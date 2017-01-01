不動産ツアービデオジェネレーター：物件の見学を促進

不動産プロフェッショナルは、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの変換を使用して、既存の写真をプロフェッショナル品質のビデオに変換し、魅力的なビデオツアーを作成できます。

初めての住宅購入者向けにデザインされた45秒のソーシャルメディアリールを作成し、明るく魅力的なビジュアルスタイルとダイナミックなカットで物件を紹介します。HeyGenの音声生成を使用して、アップビートな音楽と明確なナレーションで主要な特徴を強調し、魅力的なビデオツアーを実現します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高級物件投資家向けにカスタマイズされた60秒の物件ビデオを想像してください。シネマティックでエレガントなビジュアルスタイルで、建築のディテールと高級仕上げを強調するスローパンニングショットを特徴としています。このプロフェッショナルな品質のビデオは、スムーズでアンビエントなインストゥルメンタル音楽を取り入れ、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練されたプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト2
不動産プロフェッショナル向けに、30秒のマーケティングビデオを開発し、速いペースでモダンかつエネルギッシュなデザインで、主要な販売ポイントを目立つテキストオーバーレイで紹介します。このコンテンツはトレンディでアップビートな音楽に依存し、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して明確なメッセージを伝え、カスタムブランディングを効果的に構築します。
サンプルプロンプト3
潜在的な賃借人や購入者を対象にした90秒の不動産ツアービデオを生成し、包括的なライフスタイルビューを提供します。ビジュアルスタイルは暖かく家庭的で、近隣のハイライトを含み、音声は落ち着いたインストゥルメンタル音楽とHeyGenのフレンドリーなAIアバターがビデオツアー全体を案内します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産ツアービデオジェネレーターの使い方

AIを活用したビデオ作成で、物件の写真をプロフェッショナル品質の魅力的なビデオツアーに簡単に変換します。

1
Step 1
物件メディアをアップロード
まず、既存の写真や物件ビデオをプラットフォームにアップロードします。不動産向けのAI写真からビデオへのソフトウェアが、あなたのビジュアルをシームレスに統合します。
2
Step 2
魅力的なスクリプトを作成
不動産リスティング向けのAIビデオジェネレーターを利用して、自分でスクリプトを書くか、AIを活用して各シーンの説明文を生成し、魅力的なビデオツアーを実現します。
3
Step 3
カスタムブランディングを追加
強力なブランディングコントロールを使用して、ロゴ、カスタムカラー、ユニークな要素を含めて物件ビデオを強化し、プロフェッショナルなプレゼンテーションを行います。
4
Step 4
マルチプラットフォーム配信用にエクスポート
さまざまなアスペクト比でプロフェッショナル品質のビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアリールやその他のマーケティングチャネルでのシームレスなマルチプラットフォーム配信に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

不動産の成功事例を紹介

成功した物件販売やクライアントの声を魅力的なAIビデオで強調し、信頼性を高め、新たなビジネスを引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenは不動産プロフェッショナルが魅力的なビデオツアーを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、不動産プロフェッショナルがプロフェッショナル品質のビデオと魅力的なビデオツアーを簡単に生成できるようにします。AIを活用したビデオ作成により、HeyGenは物件リスティングをダイナミックなマーケティングビデオに変換し、時間とリソースを節約します。

HeyGenは私の物件ビデオのカスタムブランディングを支援できますか？

もちろんです！HeyGenは、物件ビデオ内でのカスタムブランディングを広範囲にわたって可能にし、ロゴの追加やブランドカラーの調整を含めることができます。これにより、すべての不動産ツアービデオジェネレーターの出力が、すべてのプラットフォームであなたの独自のプロフェッショナルなアイデンティティを維持します。

HeyGenを使用して不動産のAIビデオ生成に既存の写真を使用することは可能ですか？

はい、HeyGenの不動産向けAI写真からビデオへのソフトウェアを使用すると、既存の写真を使用して魅力的なビデオツアーを生成できます。この機能により、静止画像をダイナミックなプレゼンテーションに変換し、迅速なビデオ制作が可能になります。

HeyGenを使用してソーシャルメディア向けのどのようなマーケティングビデオを作成できますか？

HeyGenは不動産リスティングに最適なAIビデオジェネレーターであり、魅力的なソーシャルメディアリールを作成するのに最適です。アスペクト比のリサイズやクイックエクスポートオプションなどの機能を備えており、マルチプラットフォーム配信に最適化されたプロフェッショナル品質のビデオを簡単に制作し、エンゲージメントを向上させることができます。