不動産ショーイング動画ジェネレーターで魅力的な物件ツアーを

AI動画制作でビデオマーケティングを向上させましょう。私たちのAIアバターは、物件リスティングをユニークな方法で紹介し、住宅購入者と売却者の関心を引きます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
信頼できるプロフェッショナルを求める住宅購入者と売却者を対象にした、30秒のダイナミックなソーシャルメディアプロモーションを制作します。動画は、魅力的でモダンなビジュアルスタイル、アップビートな音楽を特徴とし、HeyGenのAIアバターを活用して、カスタマイズ可能なブランディングについてのパーソナライズされたメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
不動産エージェントとブローカー向けに、迅速な動画制作のための不動産ショーイング動画ジェネレーターの利点を示す60秒の説明動画を開発します。クリーンでコーポレートなビジュアルスタイルと明確なナレーションを提供し、HeyGenの字幕/キャプションを統合して、アクセシビリティと重要なポイントの強調を図ります。
サンプルプロンプト3
シネマティックな動画に興味を持つニッチな購入者にアピールする、ユニークな物件の特徴や地域のハイライトを紹介する20秒のアーティスティックな動画マーケティング作品をデザインします。雰囲気のあるエレガントなビジュアルスタイルと控えめなバックグラウンドミュージックを用い、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して補完的な映像を調達し、ビジュアルナラティブを強化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

不動産ショーイング動画ジェネレーターの仕組み

物件の写真を迅速に魅力的な不動産動画に変換し、住宅購入者と売却者のソーシャルメディアプロモーションと物件リスティングを強化します。

Step 1
物件の写真をアップロード
まず、高品質な物件の写真と動画をアップロードします。これが物件リスティングの主要なビジュアルとなり、メディアライブラリ/ストックサポートで簡単に管理できます。
Step 2
ビデオテンプレートを選択
物件を効果的に紹介するためにデザインされた多様なビデオテンプレートから選択します。テンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな不動産動画を迅速に作成できます。
Step 3
スクリプトとナレーションを作成
物件の詳細を入力して、スクリプトから動画を生成する機能を使用して魅力的なスクリプトを作成します。AI動画制作機能により、潜在的な住宅購入者に対してメッセージが明確で魅力的になります。
Step 4
ソーシャルメディアプロモーション用にエクスポート
生成された動画を確認し、最適なアスペクト比でエクスポートして、さまざまなプラットフォームで使用します。高品質な不動産動画をすべてのソーシャルメディアチャネルで簡単にプロモートできます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

エージェントの推薦とレビューを作成

信頼と信頼性を築くために、不動産エージェントとそのサービスのための本物のクライアント推薦と成功事例を生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な不動産動画の制作を効率化しますか？

HeyGenは強力な不動産動画ジェネレーターとして機能し、AIを活用してスクリプトをリアルなAIアバターを用いたプロフェッショナルな不動産動画に変換します。これにより、物件リスティングのAI動画制作プロセス全体が簡素化され、高品質なコンテンツが手軽に利用可能になります。

HeyGenは不動産のソーシャルメディアプロモーションをどのように強化しますか？

HeyGenは、ユーザーが簡単に魅力的な不動産ショーイング動画ジェネレーターコンテンツを作成できるようにすることで、効果的なソーシャルメディアプロモーションを支援します。カスタマイズ可能なブランディングと適応可能なアスペクト比により、あなたのビデオマーケティング活動はすべてのプラットフォームで際立ちます。

HeyGenは不動産エージェント向けに迅速な動画制作を提供しますか？

はい、HeyGenは迅速な動画制作のために設計されており、不動産プロフェッショナルが物件リスティング動画を迅速に生成できるようにします。豊富なビデオテンプレートとカスタマイズ可能なブランディング機能を活用して、効率的にビデオコンテンツを編集し、貴重な時間を節約できます。

HeyGenを使用して住宅購入者と売却者向けにプロフェッショナルなビデオツアーを制作するにはどうすればよいですか？

HeyGenを使用すると、アップロードした写真とスクリプトをAIアバターとナレーションと組み合わせることで、住宅購入者と売却者向けに魅力的なビデオツアーを制作できます。これにより、物件リスティングのための魅力的なナラティブが作成され、各物件が洗練されたプロフェッショナルなタッチで紹介されます。