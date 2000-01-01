不動産ビデオメーカー: 魅力的なプロパティビデオを作成
AIアバターを活用して、魅力的な不動産マーケティングビデオやバーチャルツアーを簡単に生成し、ソーシャルメディアの存在感とリスティングを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
地元コミュニティのメンバー向けに、AIアバターが近隣の市場レポートを提供する、45秒の不動産マーケティングビデオを開発してください。クリーンでモダンなグラフィックと権威あるが親しみやすいトーンを使用し、HeyGenの「AIアバター」を活用して、カメラに出演することなくプレゼンテーションをパーソナライズしましょう。
忙しいプロフェッショナルや遠方の購入者向けに、90秒のバーチャルツアーを制作し、高品質なインテリアショットと落ち着いた情報豊かなナレーションでシームレスなホームウォークスルーを提供してください。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して、オープンハウス体験全体で明瞭で一貫した音声ガイダンスを確保し、体験を向上させましょう。
過去のクライアントや地元の市場ウォッチャー向けに、最近の「売却済み」物件や市場トレンドを発表する、30秒のダイナミックなソーシャルメディアアップデートを作成してください。このエネルギッシュなビデオは、短時間での消費に適しており、HeyGenが提供する明瞭な「字幕/キャプション」を使用して、音声なしでも最大限のリーチを実現します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したプラットフォームを使用して、高品質な不動産ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なビデオテンプレートと使いやすいビデオ編集ツールを活用して、マーケティング活動のために魅力的なプロパティビデオを迅速に制作できます。
HeyGenでどのような種類の不動産マーケティングビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なリスティングビデオ、バーチャルツアー、エージェントプロフィールビデオ、ソーシャルメディア用のプロパティビデオなど、多様な不動産マーケティングビデオを制作できます。オンラインでの評判を高めるカスタムビデオを作成しましょう。
自分のブランドに合わせて不動産ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴ、ブランドカラー、カスタムアセットを不動産ビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのブランドビデオが物件リスティングにおいて独自のアイデンティティを反映します。
HeyGenは魅力的なリスティングビデオを作成するための高度な機能を提供していますか？
はい、HeyGenはAI字幕、ボイスオーバー生成、ストックアセットなどの高度な機能を提供しており、リスティングビデオを充実させます。また、MLS準拠のテンプレートやさまざまなビデオフォーマットを利用して、最適な配信とインパクトを実現できます。