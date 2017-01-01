不動産プロモーションビデオメーカー：物件を瞬時に紹介

HeyGenのスマートテンプレートとシーンを使用して、リストやソーシャルメディア向けのプロフェッショナルな品質のビデオを迅速に生成します。

新しい物件リストを紹介する45秒のダイナミックな不動産プロモーションビデオを作成し、現代的な住宅に興味を持つ潜在的な購入者をターゲットにします。明るく開放的なビジュアルと、アップビートでプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを組み合わせ、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、主要な特徴をシームレスにナレーションし、プロフェッショナルな品質のビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

『今が家を売るのに最適な時期である理由』を説明する30秒のソーシャルメディアビデオを制作し、物件のリスト化を検討している住宅所有者を対象にします。ダイナミックなカットと、AIアバターによる親しみやすく説得力のあるトーンを用いて、HeyGenの「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」機能を活用し、インパクトのある配信を実現します。
成功した物件取引を強調する60秒のクライアントの証言テンプレートビデオを開発し、信頼できる不動産エージェントを求める見込み客を引き付けることを目的としています。暖かいインタビュー形式のショットとソフトなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの組み込みテンプレートとシーンを使用して簡単に作成できる「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを向上させます。
高所得者層や高級住宅を求める人々に特にアピールする、90秒のシネマティックなバーチャルオープンハウスウォークスルーをデザインします。スムーズなトランジションと洗練されたバックグラウンドミュージックを使用して、独占的な特徴を強調し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォームでの最適なプレゼンテーションを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

不動産プロモーションビデオメーカーの使い方

魅力的な不動産ビデオを迅速かつプロフェッショナルに作成します。直感的なプラットフォームが、物件リストやプロモーションコンテンツを簡単に作成し、物件が注目されるようにします。

Step 1
スタートポイントを選択
物件リストやオープンハウス向けのプロフェッショナルな不動産ビデオテンプレートから選択するか、テンプレートとシーンを使用してプロジェクトを開始するための空白のキャンバスを選びます。
Step 2
ビジュアルをアップロード
自分の物件画像やクリップをアップロードしてビデオをパーソナライズします。豊富なストックコンテンツライブラリにアクセスしてビジュアルを強化し、メディアライブラリ/ストックサポートを使用してリストを際立たせます。
Step 3
スマート機能を適用
直感的な編集機能を利用して、テキスト、トランジション、バックグラウンドミュージックを追加します。ボイスオーバー生成を使用して、メッセージを明確に伝える自然な音声を生成します。
Step 4
プロジェクトをエクスポートして共有
説得力のあるビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してエクスポートします。YouTubeやソーシャルメディアなどのプラットフォームで不動産ビデオを簡単に共有し、効果的にオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

魅力的なAIビデオを通じて、説得力のあるクライアントの証言や成功事例を紹介し、信頼と信頼性を効果的に構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産ビデオの作成を効率化しますか？

HeyGenは、不動産プロフェッショナルがカスタマイズ可能な不動産ビデオテンプレートを使用して、魅力的な物件リストビデオやプロモーションを迅速に制作できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、広範な編集スキルがなくてもプロフェッショナルな品質のビデオを実現します。

HeyGenは不動産ビデオマーケティングにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはAIを活用したビデオプラットフォームを使用して、スクリプトをダイナミックな不動産プロモーションビデオに変換し、AIアバターとリアルなボイスオーバーを特徴としています。これにより、高品質なコンテンツの効率的な制作が可能になります。

HeyGenはエージェントが魅力的なソーシャルメディアやYouTubeの不動産ビデオを作成するのを支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアやYouTubeを含むさまざまなプラットフォーム向けにカスタマイズされたビデオを生成できるようにし、柔軟なアスペクト比のリサイズを提供します。また、すべての不動産コンテンツで一貫した外観を維持するためのブランディングコントロールを適用することもできます。

HeyGenはクライアントの証言やオープンハウスビデオを充実させるためのツールを提供していますか？

はい、HeyGenには豊富なストックコンテンツライブラリ、バックグラウンドミュージックオプション、強力な編集機能が含まれており、オープンハウステンプレートやクライアントの証言テンプレートを強化します。また、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために字幕を追加することもできます。