不動産プロモーションビデオメーカー：物件を瞬時に紹介
HeyGenのスマートテンプレートとシーンを使用して、リストやソーシャルメディア向けのプロフェッショナルな品質のビデオを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
『今が家を売るのに最適な時期である理由』を説明する30秒のソーシャルメディアビデオを制作し、物件のリスト化を検討している住宅所有者を対象にします。ダイナミックなカットと、AIアバターによる親しみやすく説得力のあるトーンを用いて、HeyGenの「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」機能を活用し、インパクトのある配信を実現します。
成功した物件取引を強調する60秒のクライアントの証言テンプレートビデオを開発し、信頼できる不動産エージェントを求める見込み客を引き付けることを目的としています。暖かいインタビュー形式のショットとソフトなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの組み込みテンプレートとシーンを使用して簡単に作成できる「字幕/キャプション」を追加してアクセシビリティを向上させます。
高所得者層や高級住宅を求める人々に特にアピールする、90秒のシネマティックなバーチャルオープンハウスウォークスルーをデザインします。スムーズなトランジションと洗練されたバックグラウンドミュージックを使用して、独占的な特徴を強調し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォームでの最適なプレゼンテーションを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、不動産プロフェッショナルがカスタマイズ可能な不動産ビデオテンプレートを使用して、魅力的な物件リストビデオやプロモーションを迅速に制作できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、広範な編集スキルがなくてもプロフェッショナルな品質のビデオを実現します。
HeyGenは不動産ビデオマーケティングにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはAIを活用したビデオプラットフォームを使用して、スクリプトをダイナミックな不動産プロモーションビデオに変換し、AIアバターとリアルなボイスオーバーを特徴としています。これにより、高品質なコンテンツの効率的な制作が可能になります。
HeyGenはエージェントが魅力的なソーシャルメディアやYouTubeの不動産ビデオを作成するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアやYouTubeを含むさまざまなプラットフォーム向けにカスタマイズされたビデオを生成できるようにし、柔軟なアスペクト比のリサイズを提供します。また、すべての不動産コンテンツで一貫した外観を維持するためのブランディングコントロールを適用することもできます。
HeyGenはクライアントの証言やオープンハウスビデオを充実させるためのツールを提供していますか？
はい、HeyGenには豊富なストックコンテンツライブラリ、バックグラウンドミュージックオプション、強力な編集機能が含まれており、オープンハウステンプレートやクライアントの証言テンプレートを強化します。また、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために字幕を追加することもできます。