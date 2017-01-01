不動産マーケティングビデオメーカー：リスティングを強化
物件リスティングとバーチャルホームツアーを向上させましょう。プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、購入者を引き付ける素晴らしい不動産マーケティングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
信頼できるプロフェッショナルを求める見込み客を対象にした、不動産エージェント向けの30秒の魅力的な紹介ビデオを開発します。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルと自信に満ちたトーンを特徴とし、HeyGenのAIアバターを利用してエージェントのブランドを一貫して提示し、独自のブランドキットを統合して即座に認識されるようにします。
懐疑的な潜在顧客を安心させるために設計された45秒の本格的な証言ビデオを制作し、心温まる本物の顧客インタビューをソフトなバックグラウンドミュージックでキャプチャします。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して最大限のアクセシビリティを確保し、エージェントが提供する「プロフェッショナル品質のビデオ」を強調します。
初めての住宅購入者向けに、複雑な市場動向をわかりやすいアニメーションと明確なナレーションで解説する60秒の説明ビデオをデザインします。HeyGenの魅力的なテンプレートとシーンを活用して情報を簡素化し、抽象的な概念を簡単に理解できる「説明ビデオ」に変えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように不動産マーケティングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAI搭載ビデオプラットフォームを使用すると、不動産エージェントはプロフェッショナル品質のビデオを簡単に作成できます。魅力的なテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップ機能を活用して、魅力的なリスティングビデオ、バーチャルホームツアー、または証言ビデオを迅速に制作できます。
自分のブランドに合わせて不動産ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは不動産ビデオの完全なカスタマイズを可能にし、ブランドに完全に一致するようにします。ブランドキットを組み込み、カスタムメディアを追加し、プロフェッショナルなアニメーションを利用して、ユニークで影響力のある物件リスティングビデオを作成します。
HeyGenでどのような種類の不動産ビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、不動産エージェントはダイナミックなリスティングビデオ、バーチャルホームツアー、魅力的な証言ビデオ、情報豊富な説明ビデオなど、幅広いプロフェッショナル品質のビデオを生成できます。これらはYouTubeやInstagramなどのソーシャルメディアプラットフォームに最適で、マーケティング活動を強化します。
HeyGenはどのように不動産エージェントがプロフェッショナル品質のビデオを効率的に制作するのを助けますか？
HeyGenは効率を高めるために設計されたAI搭載ビデオプラットフォームであり、不動産エージェントがスクリプトを迅速にプロフェッショナル品質のビデオに変換できるようにします。AIアバターとボイスオーバー生成を活用し、クラウドベースのオンラインビデオエディターは字幕、バックグラウンドミュージック、HDビデオの簡単なエクスポートをサポートし、すべてのマーケティングニーズに対応します。