高所得者層をターゲットにした45秒の高級不動産リスティングビデオを作成し、シネマティックなビジュアル、スムーズなトランジション、エレガントなオーケストラのスコアを用いてプレミアムプロパティを紹介します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してビジュアルとナレーション生成を強化し、視聴者を家の独占的な特徴に導く洗練されたナラティブを作り、目を引くビデオに仕上げます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
初めての住宅購入者を対象にした、明るく自然な照明、家族に焦点を当てたカジュアルなショット、心地よいアコースティック音楽を特徴とする60秒の温かく招待的なビデオツアーを開発します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して居心地の良い雰囲気を作り、スクリプトからのテキストをビデオに変換して家族向けの重要な設備を強調し、効果的な不動産リスティングビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
若いプロフェッショナルや投資家に最適な都市型アパートの主要な販売ポイントを強調する30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオをデザインします。このテンポの速いクリップは、鮮やかな色、クイックカット、現代的なアップビートのサウンドトラックを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームに最適化し、字幕/キャプションを追加してアクセスしやすく、即時のインパクトを与えます。
サンプルプロンプト3
歴史的な邸宅や牧場などのユニークなプロパティを求めるニッチなバイヤーに向けた90秒のライフスタイルビデオを制作します。AIアバターが視聴者を「一日の生活」体験に導くストーリードリブンのナラティブを特徴とし、HeyGenのAIアバターとナレーション生成機能を使用して、プロフェッショナルな不動産ビデオエディターのタッチを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産リスティングビデオメーカーの使い方

注目を集め、不動産マーケティングを強化するために、迅速かつプロフェッショナルに物件リスティングビデオを作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
「不動産ビデオテンプレート」の豊富なライブラリから選択し、物件ツアーを迅速に構築します。
2
Step 2
メディアをアップロード
物件の写真やビデオを簡単に「クリップをアップロード」するか、統合されたメディアライブラリを活用して魅力的なビジュアルを追加します。
3
Step 3
ナレーションを追加
高度な「ナレーション生成」機能を使用して、物件の詳細を効果的に強調する魅力的なナレーションを追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
最終的な「不動産ビデオ」をさまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべてのマーケティングチャネルでシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ライフスタイル物件ビデオでバイヤーをインスパイア

物件のユニークなライフスタイルと利点を紹介する感情に訴えるビデオを開発し、潜在的なバイヤーとつながります。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な不動産リスティングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、物件を紹介するために特別にデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを利用して、目を引く不動産リスティングビデオを簡単に制作することを可能にします。リスティングを魅力的なビデオツアーに変換し、注目を集めます。

HeyGenが理想的な不動産ビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenのAI駆動のビデオプラットフォームは、不動産ビデオエディターとしてシームレスな体験を提供し、自動ビデオ編集とユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースを可能にします。これにより、プロフェッショナルな物件リスティングビデオの作成が簡素化され、マーケティング活動が強化されます。

不動産ビデオツアーを独自の要素でカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなナレーションを組み込み、豊富なストック画像やビデオを選択し、カスタムアニメーションを追加して物件の重要な特徴を強調することで、不動産ビデオツアーを完全にカスタマイズすることを可能にします。これにより、各ビデオが本当にあなたのブランドを反映します。

HeyGenはどのようにして不動産ビデオをソーシャルメディア向けに最適化しますか？

HeyGenは、ソーシャルメディア向けに最適化された魅力的な販売用ビデオやオープンハウスビデオの作成を簡素化し、エンゲージメントを向上させます。私たちのプラットフォームは、物件リスティングビデオがさまざまなプラットフォームに完璧にフォーマットされ、より広いオーディエンスに効果的に届くことを保証します。