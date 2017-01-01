不動産リスティングビデオメーカー：物件販売を促進
豊富なテンプレートとシーンを使用して、魅力的な物件ビデオを迅速かつ簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
初めての住宅購入者を対象にした、明るく自然な照明、家族に焦点を当てたカジュアルなショット、心地よいアコースティック音楽を特徴とする60秒の温かく招待的なビデオツアーを開発します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して居心地の良い雰囲気を作り、スクリプトからのテキストをビデオに変換して家族向けの重要な設備を強調し、効果的な不動産リスティングビデオを作成します。
若いプロフェッショナルや投資家に最適な都市型アパートの主要な販売ポイントを強調する30秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオをデザインします。このテンポの速いクリップは、鮮やかな色、クイックカット、現代的なアップビートのサウンドトラックを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームに最適化し、字幕/キャプションを追加してアクセスしやすく、即時のインパクトを与えます。
歴史的な邸宅や牧場などのユニークなプロパティを求めるニッチなバイヤーに向けた90秒のライフスタイルビデオを制作します。AIアバターが視聴者を「一日の生活」体験に導くストーリードリブンのナラティブを特徴とし、HeyGenのAIアバターとナレーション生成機能を使用して、プロフェッショナルな不動産ビデオエディターのタッチを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な不動産リスティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、物件を紹介するために特別にデザインされたカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを利用して、目を引く不動産リスティングビデオを簡単に制作することを可能にします。リスティングを魅力的なビデオツアーに変換し、注目を集めます。
HeyGenが理想的な不動産ビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenのAI駆動のビデオプラットフォームは、不動産ビデオエディターとしてシームレスな体験を提供し、自動ビデオ編集とユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースを可能にします。これにより、プロフェッショナルな物件リスティングビデオの作成が簡素化され、マーケティング活動が強化されます。
不動産ビデオツアーを独自の要素でカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、プロフェッショナルなナレーションを組み込み、豊富なストック画像やビデオを選択し、カスタムアニメーションを追加して物件の重要な特徴を強調することで、不動産ビデオツアーを完全にカスタマイズすることを可能にします。これにより、各ビデオが本当にあなたのブランドを反映します。
HeyGenはどのようにして不動産ビデオをソーシャルメディア向けに最適化しますか？
HeyGenは、ソーシャルメディア向けに最適化された魅力的な販売用ビデオやオープンハウスビデオの作成を簡素化し、エンゲージメントを向上させます。私たちのプラットフォームは、物件リスティングビデオがさまざまなプラットフォームに完璧にフォーマットされ、より広いオーディエンスに効果的に届くことを保証します。