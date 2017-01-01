高級物件リストのための魅力的な60秒のシネマティックビデオツアーを作成し、プレミアムホームを求める潜在的な購入者をターゲットにします。ビデオにはスムーズなカメラの動き、エレガントな背景音楽、プロフェッショナルなAIナレーションを取り入れ、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、洗練されたビジュアルスタイルで主要な特徴と設備を強調する不動産ビデオを迅速に構築します。

ビデオを生成