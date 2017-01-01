不動産リストビデオジェネレーター：魅力的な物件ツアーを作成

スクリプトからのテキストビデオで写真をプロフェッショナル品質のビデオツアーに変換し、購入者の関心を高めます。

高級物件リストのための魅力的な60秒のシネマティックビデオツアーを作成し、プレミアムホームを求める潜在的な購入者をターゲットにします。ビデオにはスムーズなカメラの動き、エレガントな背景音楽、プロフェッショナルなAIナレーションを取り入れ、HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、洗練されたビジュアルスタイルで主要な特徴と設備を強調する不動産ビデオを迅速に構築します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地元コミュニティをオープンハウスに招待する30秒のソーシャルメディアビデオをデザインし、特定のブランドに合わせてカスタマイズ可能なビデオにします。この活気に満ちたフレンドリーなプロンプトは、AIアバターが招待を伝えるエネルギッシュな音楽を特徴とし、HeyGenの「AIアバター」を活用して個人的なタッチと注目を集めるダイナミックなアニメーションを追加します。
サンプルプロンプト2
不動産エージェントの専門知識と個性を紹介する温かくプロフェッショナルな45秒のビデオを制作し、信頼できるプロフェッショナルを求める潜在的なクライアントを対象とします。このビデオはカスタムブランディング要素を取り入れ、クリアなビジュアルと自信に満ちたトーンでプロフェッショナルな品質のビデオを実現し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、主要な販売ポイントとクライアントの声を効果的にナレーションします。
サンプルプロンプト3
既存の写真から忙しいオンラインブラウザー向けに迅速な情報を提供する20秒のプロパティハイライトビデオをコンパイルします。この簡潔で直接的なビデオは、アップビートな背景音楽と主要な特徴を強調する画面上のテキストを特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、プロパティの詳細を利用可能なビデオテンプレートを使用して魅力的なビジュアルサマリーに変換します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産リストビデオジェネレーターの使い方

物件の写真と詳細を簡単に魅力的なビデオツアーに変換し、潜在的な購入者の注目を集め、感動させます。

1
Step 1
メディアをアップロード
物件の写真をビデオにアップロードして、不動産リストのためのダイナミックなビジュアル基盤を作成します。
2
Step 2
ビデオテンプレートを選択
不動産専用にデザインされたプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、物件ツアーに最適な外観と雰囲気を確立します。
3
Step 3
AIナレーションを生成
スクリプトからAIナレーションを生成するか、テキストを音声に変換して、プロフェッショナルなナレーションで不動産ビデオを強化します。
4
Step 4
作成物をエクスポート
さまざまな最適化されたフォーマットでプロフェッショナル品質のビデオをダウンロードし、すべてのチャネルで潜在的な購入者を魅了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

没入型の物件ショーケースを制作

.

物件の特徴を強調し、ダイナミックなビジュアルで潜在的な購入者を引き付ける魅力的なAI駆動のビデオツアーを簡単に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産リストビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的な不動産AIビデオプラットフォームであり、強力な不動産ビデオメーカーとして機能し、使いやすい編集機能で魅力的な物件ビデオを生成できます。写真をビデオに簡単に変換できます。

HeyGenはブランディングやユニークな物件ビデオのためのクリエイティブなコントロールを提供しますか？

もちろんです。HeyGenはロゴや色を含むカスタムブランディングオプションを備えた広範なカスタマイズ可能なビデオを提供し、不動産ビデオがプロフェッショナルで一貫した外観を維持することを保証します。また、さまざまなビデオテンプレートやアニメーションを利用して、魅力的でシネマティックなビデオを作成できます。

HeyGenは物件ビデオツアーにどのようなAI機能を使用していますか？

HeyGenは高度なAIナレーションとAI駆動のビデオ作成を活用して、スクリプトをダイナミックなビデオツアーに変換し、物件リストを強化します。これにより、撮影の必要なくプロフェッショナルな品質のビデオを作成できます。

既存の写真やリストの詳細を魅力的な不動産ビデオに変換できますか？

はい、HeyGenの不動産リストビデオジェネレーターを使用すると、写真を簡単にアップロードし、リストの詳細を統合して魅力的な不動産ビデオを作成できます。プラットフォームはさまざまなアスペクト比とソーシャルメディアでの共有のためのエクスポートをサポートしています。