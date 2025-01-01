不動産イントロビデオジェネレーター：簡単に物件を紹介

不動産リスティングとエージェントプロフィールのエンゲージメントを向上させます。HeyGenの強力なAIアバターを使用して、観客を魅了するカスタムビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
信頼できる経験豊富な代理を求めるクライアントを対象に、不動産エージェントの個人ブランディングを強化するための45秒の『エージェントプロフィールビデオ』を開発します。このビデオは洗練された親しみやすいビジュアル美学を採用し、明確で自信に満ちたナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターを活用してエージェントを紹介するか、彼らの哲学を視聴者に案内します。
サンプルプロンプト2
地元のコミュニティと潜在的な購入者を引き付けるために、ユニークな物件を宣伝する60秒の『オープンハウスビデオ』を制作します。ビデオのスタイルは温かく情報豊かで、部屋間のスムーズなトランジションと控えめで歓迎的なバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んでライフスタイルショットでストーリーテリングを豊かにします。
サンプルプロンプト3
ブランドのYouTubeチャンネル向けに、15秒の『不動産イントロビデオジェネレーター』を生成し、新しい視聴者を即座に引き付けます。この『YouTubeイントロ』はエネルギッシュで、素早いカットと記憶に残る音声キューでブランド化され、HeyGenのテンプレートとシーンをフル活用して迅速かつ一貫した作成を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産イントロビデオジェネレーターの使い方

直感的なプラットフォームを使用して、魅力的な不動産イントロビデオを迅速かつ簡単に作成し、プロフェッショナルな魅力で物件を紹介します。

1
Step 1
不動産テンプレートを選択
イントロのプロフェッショナルな基盤を提供する多様な不動産ビデオテンプレートから選択します。
2
Step 2
物件の詳細を追加
カスタム写真と特定の物件情報を簡単に統合し、ビデオをユニークで関連性のあるものにします。
3
Step 3
AIナレーションを生成
準備したスクリプトからAIボイスオーバー生成を使用して、イントロを明確で魅力的なナレーションで強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
最適なアスペクト比を選択し、複数のビデオフォーマットで高品質でエクスポートして、どのプラットフォームでもビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

不動産クライアントの推薦を紹介

満足したクライアントからの説得力のある推薦ビデオを簡単に制作し、ブランドの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな不動産マーケティングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenの不動産向けAIビデオメーカーは、エージェントが高品質の不動産マーケティングビデオを簡単に制作できるようにします。私たちの直感的なプラットフォームは、AIアシスタンスとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを迅速に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

HeyGenはさまざまな不動産ビデオのニーズに対応するテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは不動産リスティングビデオから魅力的なオープンハウスビデオやエージェントプロフィールビデオまで、多様な不動産ビデオテンプレートを提供しています。これらのカスタマイズ可能なテンプレートとオンラインエディターを組み合わせることで、ブランド化されたビデオコンテンツを効率的に作成できます。

不動産プロモーションビデオにAIアバターを組み込むことはできますか？

もちろんです。HeyGenでは、リアルなAIアバターを不動産プロモーションビデオコンテンツに統合し、個人のブランディングを強化できます。これらのAIアバターをカスタマイズし、ボイスオーバー生成を活用してメッセージを効果的に伝えることができます。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの不動産ビデオ作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、YouTubeショートやInstagramリールを含むソーシャルメディア向けに最適化された魅力的な不動産ビデオを作成するのに役立ちます。私たちのプラットフォームは、アスペクト比のリサイズやカスタム写真の統合を提供し、どこでもコンテンツが美しく見えるようにします。