不動産説明動画メーカー：住宅をより早く売る

魅力的な不動産説明動画を作成し、見込み客を引き付けましょう。私たちのAI搭載プラットフォームは、テキストを簡単に動画に変換し、リスティングを強化します。

初めて住宅を購入する方のために、エスクロー口座の複雑さを解き明かす45秒の不動産説明動画を想像してください。この動画は、親しみやすく明確なビジュアルスタイルを採用し、魅力的なモーショングラフィックスで強化され、HeyGenのAIアバターを活用して情報を権威ある形で提示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい物件の主要な設備と独自の特徴を強調する、潜在的な住宅購入者向けの魅力的な30秒のリスティング動画が必要です。その美的感覚は現代的でエネルギッシュであり、プロフェッショナルなサウンドトラックとダイナミックなテキストオーバーレイで補完され、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して簡単に組み立てられます。
サンプルプロンプト2
将来の不動産クライアント向けに設計された60秒のテスティモニアル動画を制作し、成功した経験を共有する本当に満足した売り手をフィーチャーします。音声は誠実さと信頼を伝え、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、真実味のあるビジュアルを補完する洗練されたナレーションを提供します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアでのブランディングを強化したい不動産エージェントは、インパクトのある15秒のアニメーション説明動画を作成できます。鮮やかなビジュアルスタイルと迅速なカット、現代的なバックグラウンドミュージックを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを統合し、ブランドの一貫性を維持します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

不動産説明動画メーカーの使い方

魅力的な不動産説明動画を簡単に作成しましょう。物件リスティングをダイナミックでプロフェッショナルなプレゼンテーションに変え、観客を魅了し、すべての詳細を紹介します。

1
Step 1
テンプレートを選択
不動産用にデザインされた多様なビデオテンプレートから選択します。プロフェッショナルに構成されたシーンでプロジェクトを開始し、物件のショーケースに合わせます。
2
Step 2
メディアをアップロード
物件の写真やビデオを簡単に追加します。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、高品質なストックアセットを統合し、説明動画を充実させましょう。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成しカスタマイズ
ボイスオーバー生成機能を利用して、プロフェッショナルなナレーションを動画に追加します。スクリプトを調整し、AIボイスを選択し、ロゴやカラーで動画をブランド化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整し、説明動画を完成させます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ソーシャルメディアやウェブサイトで共有するために様々な形式で動画をダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントのテスティモニアルを効果的に紹介

信頼を築き、サービスに対するクライアントの満足度を示す強力なテスティモニアル動画を開発します。

よくある質問

HeyGenで魅力的な不動産説明動画を作成するにはどうすればいいですか？

HeyGenのAI搭載プラットフォームを活用して、プロフェッショナルな不動産説明動画を迅速に制作できます。豊富なビデオテンプレートとAIアバターを利用して、物件を効果的に紹介し、リスティング動画やバーチャルツアーで重要なメッセージを伝えましょう。

HeyGenが不動産プロフェッショナルにとって効率的なオンラインビデオエディターである理由は何ですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップツールとスクリプトからのテキストを動画に変換する機能で、ビデオ制作を簡素化します。クラウドベースの編集により、アニメーション説明動画やソーシャルメディアコンテンツをスムーズに作成できます。

HeyGenは不動産動画のブランド化を支援して、一貫したメッセージを提供できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべての不動産動画に組み込むことができます。これにより、テスティモニアル動画やその他のマーケティングコンテンツ全体で一貫性が確保されます。

HeyGenは不動産コンテンツのためのプロフェッショナルなボイスオーバーやストックアセットを提供していますか？

はい、HeyGenは高度なボイスオーバー生成機能を備えており、不動産動画に洗練を加えます。また、豊富なメディアライブラリとストックアセットを提供しており、外部リソースを必要とせずに高品質なリスティング動画やバーチャルツアーを作成できます。