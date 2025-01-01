迅速な不動産マーケティングのための不動産広告ビデオメーカー
プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、ソーシャルメディアマーケティング用の見事な不動産ビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいリスティングのための30秒のソーシャルメディア広告を開発し、迅速で魅力的なコンテンツを必要とする不動産エージェントやマーケターをターゲットにします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、魅力的なビジュアルとアップビートな背景音楽を迅速に組み立て、不動産広告ビデオメーカーがどのように効果的なプロモーションを簡単に作成できるかを示します。
現代のアパートの高度なスマートホーム機能を説明する90秒の情報ビデオを作成し、技術に精通した投資家や詳細なプロパティインサイトを求める購入者を対象にします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオと字幕/キャプションを活用して、詳細指向のビジュアルスタイルで正確で明確なコミュニケーションを確保し、HDビデオ出力を完備します。
複数のオンラインリスティングを管理する不動産プロフェッショナル向けに、45秒のマーケティングクリップで不動産ビデオの多様性を示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを適応させるのをどのように簡素化するかを紹介し、効果的なビデオマーケティングを強調する効率的でユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルを提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように不動産広告ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したビデオプラットフォームで、不動産広告ビデオの作成プロセス全体を簡素化するように設計されています。テキストスクリプトを簡単に魅力的なビデオに変換でき、複雑なビデオ編集機能を誰でも利用可能にします。
不動産ビデオの編集機能にはどのようなものがありますか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップ機能を含む、さまざまな強力な編集機能を提供します。既製のテンプレートを利用し、不動産の写真をアップロードし、背景音楽やトランジション、エフェクトを追加して、魅力的な不動産ビデオを作成できます。
HeyGenで高品質の不動産ビデオを制作できますか？
はい、HeyGenを使用すると、すべての不動産ビデオに対してプロフェッショナルでHD品質のビデオコンテンツを作成できます。また、ブランド管理機能を実装して、ビデオマーケティングの一貫性を保ち、ソーシャルメディアや他のプラットフォームで洗練された外観を確保します。
HeyGenは不動産ビデオマーケティングを強化するためにAIアバターを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバターと高度なナレーション生成機能を備えており、カメラや俳優を必要とせずに人間味を加えることができます。これにより、不動産ビデオマーケティング戦略が強化され、メッセージがより魅力的になります。