準備強化ビデオメーカーでトレーニングをマスター
AIアバターを使用して、従業員の準備を向上させる魅力的なeラーニングビデオや企業トレーニングコンテンツを迅速に作成します。
現社員が重要なプロセスの更新や新しいソフトウェア機能を理解する必要がある場合、簡潔な60秒のeラーニング動画を作成してください。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、情報豊かでわかりやすいコンテンツを提供し、画面上のテキストとモダングラフィックスで強化します。
潜在的なクライアント向けに、新しいサービスの利点を紹介する活気ある30秒のアニメーション動画を制作してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、注目を集めるダイナミックなビジュアルストーリーを作成し、エネルギッシュなボイスオーバーで補完し、提供するサービスへの関心を高め、ビデオ制作の効率を向上させます。
内部チームメンバーに重要な安全性のリマインダーや短いプロジェクトの更新をどのように伝えますか？迅速な20秒の準備強化動画を生成することを検討してください。HeyGenのリアルなボイスオーバー生成を利用して、明確で権威あるメッセージをトーキングヘッドビデオ形式で伝え、即時の理解とコンプライアンスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはトレーニングビデオのクリエイティブプロセスをどのように強化しますか？
HeyGenは、スクリプトをダイナミックなアニメーションビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用して魅力的なトレーニングビデオを作成することを可能にします。これにより、ビデオ制作が効率化され、視覚的なストーリーテリングをHeyGenに任せながら、教育コンテンツに集中できます。
HeyGenはeラーニングコンテンツのための効果的なAIビデオジェネレーターとして何が優れているのですか？
HeyGenは、先進的なテキスト-to-スピーチとカスタマイズ可能なAIアバター、そして事前に構築されたテンプレートを組み合わせることで、eラーニングのためのAIビデオジェネレーターとして優れています。これにより、プロフェッショナルなeラーニングビデオを迅速に作成し、自動字幕付きでコンテンツをアクセスしやすく、魅力的にします。
HeyGenは企業トレーニングのための魅力的なトーキングヘッドビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、企業トレーニングのために高品質なトーキングヘッドビデオを生成するように特別に設計されています。多様なAIアバターを使用して、ボイスオーバーをカスタマイズし、ブランドコントロールを適用することで、一貫性のあるプロフェッショナルなコンテンツを提供します。
HeyGenは新入社員のオンボーディングのためのビデオ制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリーンレコーダーや強力なテキスト-to-ビデオ機能などの直感的なツールを提供することで、オンボーディングのためのビデオ制作を簡素化します。これにより、説明ビデオを迅速に作成し、準備強化ビデオを効率的に作成して、新入社員が会社の文化やプロセスに効果的に導入されることを確保します。