オンラインビデオメーカー: 準備性能を向上させる
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的なマーケティング広告や説明動画を簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、45秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作し、新製品の発売を強調します。ビデオはテンポの速いカット、鮮やかな色彩、アップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、魅力的で現代的な雰囲気を作り出します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、マーケティングメッセージを迅速に魅力的なビジュアルに変換し、効果的なオンラインビデオエディターにします。
教育者、トレーナー、コンテンツクリエーターを対象にした90秒の指導ビデオを開発し、複雑な技術プロセスをステップバイステップで説明します。ビジュアルアプローチは明確でプロフェッショナルであり、画面録画とシンプルなグラフィックスを使用し、親しみやすく明瞭な人間のようなナレーションでサポートします。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、すべての音声コンテンツにアクセシビリティを確保し、ビデオ編集ソフトウェアのチュートリアルを包括的でわかりやすいものにします。
デジタルアーティスト、アニメーター、フリーランスのビデオプロデューサー向けに、30秒の視覚的に豊かで実験的なビデオを作成し、新しいモーショングラフィックスツールの技術を探ります。抽象的なビジュアル、流れるようなトランジション、インパクトのあるサウンドデザインを使用して、革新と創造性の感覚を伝えます。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、強力でドラマチックなAIボイスをシームレスに統合し、短いバイラルクリップに深みとプロフェッショナリズムを加えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカーで、コンテンツ作成を効率化します。リアルなAIアバターと高品質なAIボイスオーバーを活用して、テキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成できます。
HeyGenはカスタマイズのためにどのような高度なビデオ編集ツールを提供していますか？
HeyGenは包括的なビデオ編集ツールを提供し、字幕やキャプションの追加、オーバーレイの適用、ビデオ背景の削除を簡単に行えます。また、ブランド固有のテンプレートでビデオをカスタマイズし、さまざまなソーシャルメディアコンテンツに合わせてアスペクト比を調整できます。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの魅力的なコンテンツ作成を支援できますか？
もちろんです！HeyGenは、短いバイラルクリップ、YouTubeビデオ＆ショート、マーケティング広告、説明動画など、多様なソーシャルメディアコンテンツの生成に最適です。その直感的なデザインとテンプレートにより、強力なプロモーションビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはチームコラボレーションに対応したオンラインビデオメーカーですか？
はい、HeyGenは完全にオンラインのビデオメーカーとして機能し、クラウドストレージを通じてどこからでもアクセス可能です。また、コラボレーション機能をサポートしており、シームレスなチーム管理とプロジェクト共有を促進します。