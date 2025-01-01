キャリアインサイトと準備のためのAIビデオメーカー
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、キャリアインサイトをダイナミックな説明動画やキャリアラダーの概要に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員や現職の社員向けに、組織内の明確なキャリアラダーの概要を示す45秒の説明動画を作成します。この動画は、クリーンで企業的なビジュアル美学を採用し、アニメーションチャートやグラフィックを使用し、落ち着いた情報豊かな声でナレーションされます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルな外観と感触を確保します。
中堅キャリアのプロフェッショナルを対象に、業界のインサイトを迅速に提供する30秒の短い動画を開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで視覚的に豊かであり、インパクトのあるデータビジュアライゼーションと知識豊富で簡潔な声を組み込みます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、専門家の分析を効果的なビジュアルストーリーに変換します。
幅広い視聴者に向けて、プロフェッショナルな旅を向上させるための重要なキャリアアドバイスと準備のインサイトを提供する50秒の情報動画を制作します。動画は親しみやすいビジュアルスタイルを持ち、ストック映像とシンプルなグラフィックを組み合わせ、フレンドリーでサポート的な声で伴います。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、アクセシビリティとエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにキャリアパス動画を強化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーとして、クリエイターが魅力的なキャリアパス動画を制作するのを支援します。リアルなAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、明確なキャリアインサイトを提供し、複雑な情報を視聴者にとってアクセスしやすく魅力的なものにします。
HeyGenはプロフェッショナルな動画制作にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、強力な機能のスイートでプロフェッショナルな動画制作を効率化します。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用し、ブランドの一貫性を保つためのブランディングコントロールを維持し、自動字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズとエクスポートでアクセシビリティを確保できます。
HeyGenはAIを使用して魅力的な説明動画を作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、生成AIの力を活用して魅力的な説明動画を生成することに優れています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenはリアルなAIアバターとダイナミックなビジュアルを備えた洗練された動画に変換できます。さまざまなコミュニケーションニーズに最適です。
HeyGenは効果的なオンボーディングコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、キャリアの進行を説明する動画を含む、影響力のあるオンボーディングコンテンツの開発に効率的なソリューションを提供します。このAIビデオメーカーは、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して迅速なコンテンツ作成を可能にし、新入社員が一貫性のある魅力的な情報を簡単に受け取れるようにします。