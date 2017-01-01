価格設定成功のための究極のレート変更ガイドビデオメーカー

動的なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな更新で時給と価格変更を明確に伝えます。

フリーランスのビデオ編集者を目指す方々に向けて、競争力のある時給を効果的に設定する方法を説明する45秒のプロフェッショナルで情報豊富なビデオを制作してください。市場の需要や経験などの重要な要素をHeyGenのAIアバターを利用して提示し、明確なナレーション生成と親しみやすく自信に満ちたトーンで視聴者を公正な価格設定戦略に導きます。

サンプルプロンプト1
新しいビデオ編集ビジネス向けに、包括的なプロジェクトコストを計算するための60秒の魅力的で構造化されたガイドを作成してください。このビデオはHeyGenのテンプレートとシーンを活用して動的なビジュアルプレゼンテーションを行い、詳細なスクリプトをビデオに変換して異なる価格モデルを概説し、クリエイターがさまざまなビデオ編集サービスの料金を理解するのを助けます。
サンプルプロンプト2
中堅のビデオプロフェッショナル向けに、経験とスキルレベルに基づいて日給を調整する方法をアドバイスする30秒の簡潔で直接的なビデオをデザインしてください。このビデオはHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して成長を示す洗練されたモダンなビジュアルスタイルを特徴とし、プロフェッショナルな音楽とクリアなナレーションで補完され、統合された字幕/キャプションを通じて重要な情報が容易に理解できるようにします。
サンプルプロンプト3
ビデオコンテンツを委託するクライアントや企業を対象に、地理的な位置など、全体的なビデオ制作コストに影響を与えるさまざまな要素を詳述する45秒の説明的で視覚的に魅力的なビデオを開発してください。HeyGenのナレーション生成を通じて落ち着いた権威ある声を使用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して複雑な価格構造を明確にし、プラットフォーム間で簡単に共有できるようにコンテンツをフォーマットします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レート変更ガイドビデオメーカーの使い方

新しい料金をクライアントに簡単に知らせるための明確で簡潔なビデオを作成し、透明なコミュニケーションとスムーズな移行を確保します。

1
Step 1
レート変更スクリプトを作成
新しい料金構造と説明をアウトライン化することから始めます。スクリプトをHeyGenに貼り付けて、更新されたビデオ編集サービスを詳述するプロフェッショナルなナレーションを即座に生成します。
2
Step 2
ビジュアルテンプレートを選択
レート変更のお知らせに最適な背景を見つけるために、さまざまなテンプレートとシーンのライブラリを閲覧します。ブランドのロゴと色を使用して一貫性とプロフェッショナリズムを維持しながら、ビデオ編集者の料金を周知します。
3
Step 3
AIプレゼンターを追加
AIアバターを選んでレート変更を発表し、エンゲージメントを高めます。HeyGenのAIビデオメーカーを使用して、多様なアバターから選択し、重要なメッセージに人間味を加えます。
4
Step 4
ガイドビデオをエクスポート
アクセシビリティのために字幕やキャプションを追加してビデオを完成させます。その後、さまざまなアスペクト比でクリアでプロフェッショナルなガイドをエクスポートし、新しい時給やプロジェクトコストをクライアントに知らせる準備を整えます。

使用例

更新されたサービスを促進

新しいビデオ編集サービスの提供を紹介し、更新された時給と価値を透明に説明する魅力的な広告を作成します。

よくある質問

HeyGenは典型的なビデオ制作コストとビデオ編集者の料金にどのように影響しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーはコンテンツ制作を大幅に効率化し、従来のビデオ編集サービスの必要性を減少させます。AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用することで、企業はプロジェクトコストをより効率的に管理し、リソースを他の部分に配分できます。

HeyGenはどのようなビデオ編集サービスを置き換えたり強化したりできますか？

HeyGenの強力なプラットフォームは、ナレーションや字幕の生成からスクリプトからのフルビデオ作成まで、ビデオ制作の多くの側面を自動化します。これにより、ユーザーは従来のポストプロダクションの複雑さを伴わずに高品質なデジタルコンテンツを制作し、クリエイティブな成果を向上させることができます。

HeyGenはソーシャルメディアに適したプロフェッショナルなデジタルコンテンツを制作できますか？

もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズ、カスタムブランディング、メディアライブラリなどの強力なツールを提供し、デジタルコンテンツがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完全に適合するようにします。ユーザーはAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なビデオを迅速かつ効率的に作成できます。

HeyGenが多様なニーズに対応する効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、インテリジェントなテキストからビデオへの変換、豊富なテンプレートを含む包括的な機能を提供することで際立っています。これらの機能により、ユーザーは広範なプロフェッショナルビデオを、広範なビデオ編集経験を必要とせずに作成することができます。