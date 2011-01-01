教師や企業のトレーナー向けに、複雑なトピックを魅力的なレッスンに変えるためのインタラクティブなクイズビデオを含む、説得力のある60秒の教育ビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでプロフェッショナルなビジュアルと、刺激的なオーディオトラックを使用し、HeyGenのAIアバターを使って質問を提示し、アクセシビリティのために簡単に字幕/キャプションを追加できるようにする必要があります。

ビデオを生成する