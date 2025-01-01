クイズベースの教育ビデオ：学習とエンゲージメントを向上

HeyGenのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なレッスンに変え、学生と教師のためにダイナミックなインタラクティブビデオクイズを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生を対象にした90秒のインタラクティブなビデオクイズを開発し、学習をダイナミックで楽しいものにしてください。ビジュアルスタイルは鮮やかでモダンにし、HeyGenのボイスオーバー生成を通じてフレンドリーなAIアバターがコンテンツを提供し、複雑なトピックを理解しやすくし、ゲーミフィケーションを通じてインタラクティブな学習体験を促進します。
サンプルプロンプト2
教育管理者や技術コーディネーターを対象にした2分間の簡潔な説明ビデオを制作し、インタラクティブな教育コンテンツをLMSに統合する利点とプロセスを詳述します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで情報豊かにし、画面上の明確なテキストとHeyGenの字幕/キャプション機能を使用してアクセシビリティを確保し、学習管理システムを強化するインタラクティブビデオの作成方法を強調します。
サンプルプロンプト3
反転学習の準備をしている教育者向けに、AIを使用して事前課題の質問を生成する方法を示す45秒のビデオを想像してください。このビデオは革新的で励みになるビジュアルスタイルを採用し、AIアバターが迅速に選択肢問題を提示し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を示してコンテンツ作成を効率化します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クイズベースの教育ビデオの仕組み

教育コンテンツを魅力的でインタラクティブなクイズに変え、学習者のエンゲージメントと理解を効果的に向上させます。

1
Step 1
ビデオを作成またはアップロード
HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して教育コンテンツを作成するか、既存のYouTubeビデオや他のメディアを簡単にアップロードしてインタラクティブクイズの基盤とします。
2
Step 2
インタラクティブなクイズの質問を追加
選択肢問題や他のインタラクティブ要素をビデオの重要な学習ポイントに直接統合し、学生に挑戦し引き込むインタラクティブビデオクイズを作成します。
3
Step 3
AIとアクセシビリティで強化
AIを使用して質問を生成し、包括的なクイズを迅速に構築します。さらに、HeyGenのボイスオーバー生成機能と自動字幕を使用して、ビデオをより広くアクセス可能で影響力のあるものにします。
4
Step 4
学習のためにエクスポートと展開
最終化したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォーム向けにインタラクティブビデオを準備し、教室での配布やLMS統合を通じて学生に提供できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学生に複雑な科目を明確にする

.

難しい学術科目を簡単に理解できるインタラクティブなビデオレッスンに変え、すべての学習者に複雑な情報をアクセス可能にします。

よくある質問

HeyGenを使ってインタラクティブなビデオクイズ用のどんな教育コンテンツを作成できますか？

HeyGenを使用すると、AIアバター、カスタムボイスオーバー、ダイナミックなシーンを備えた高品質な教育ビデオを生成できます。このコンテンツは、インタラクティブなビデオクイズの優れた基盤となり、明確な説明とビジュアルデモンストレーションを提供します。

HeyGenで作成したビデオは、LMSに統合してインタラクティブな学習体験を提供できますか？

はい、HeyGenで作成したビデオはさまざまな形式と解像度でエクスポートでき、学習管理システム（LMS）や他のインタラクティブビデオプラットフォームにアップロードするのに適しています。これにより、教育者はHeyGenの強力なビデオ生成を活用して反転学習を行い、補足コンテンツで学生を引き付けることができます。

HeyGenは教師が選択肢問題を促すビデオセグメントを準備するのにどのように役立ちますか？

教師はHeyGenを使用して、AIアバターが概念を説明する特定のビデオセグメントを作成し、それが外部のインタラクティブクイズで選択肢問題やディスカッションのきっかけとして機能します。このアプローチは、評価の前に情報を明確に伝えることで教育コンテンツを強化します。

HeyGenのどの機能がインタラクティブな学習のための魅力的な教育ビデオの構築を支援しますか？

HeyGenはAIアバター、豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレートを提供し、視覚的に魅力的で口頭でも引き込まれる教育ビデオを構築するのに役立ちます。これらの機能により、インタラクティブな学習体験に向けたダイナミックなコンテンツの作成が可能になります。