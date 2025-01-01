忙しい技術専門家を対象にした1分間の簡潔なビデオを作成し、新しいソフトウェア機能を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、明確な画面録画と情報豊富で落ち着いた声のナレーションを特徴とします。HeyGenの字幕/キャプションを利用してアクセシビリティを確保し、主要な技術的ステップを強調し、「クイックビデオメーカー」プロセスを音声オフ環境で視聴する可能性のある視聴者にとって非常に効率的にします。

ビデオを生成