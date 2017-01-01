クイックビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成

テキストを高度なスクリプトからのテキスト-ビデオで魅力的なスタジオ品質のビデオに変換します。

HeyGenの「Plug and Play Widgets」を「AI Video Generator」を使ってシームレスに統合する方法を開発者向けに紹介する1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルで、明確な画面録画とアニメーションオーバーレイを特徴とし、正確なボイスオーバー生成で補完されるべきです。このビデオは、迅速かつ効率的なワークフロー統合を示すことを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenの「AIアバター」と「ビデオパーソナライゼーション」における役割を強調する、プロダクトマネージャー向けの1分30秒の製品デモを作成してください。モダンで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、ダイナミックなトランジションとカスタムグラフィックスを使用し、自然なボイスオーバー生成で主要な利点と機能を伝えます。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象に、HeyGenが「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用した「クイックビデオジェネレーター」としてどのように機能するかを強調する45秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルアプローチはテンポが速く活気に満ち、多様な「テンプレートとシーン」を使用して迅速なコンテンツ作成を示し、エネルギッシュでアップビートなサウンドトラックと組み合わせます。
サンプルプロンプト3
新しい非技術的なユーザー向けに、HeyGenの使い始めの簡単さ、特に「クレジットカード不要」で初期アクセスが可能な「クロスプラットフォーム」ソリューションの利点を説明する30秒の紹介ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはシンプルで直感的であり、画面上のアクションに焦点を当て、アクセスしやすい「字幕/キャプション」を使用し、落ち着いた励ましの声でユーザーを案内します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クイックビデオジェネレーターの使い方

アイデアを瞬時に洗練されたプロフェッショナルなビデオに変換します。AI駆動のツールと直感的なデザインで魅力的なコンテンツを迅速に生成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、ビデオスクリプトをエディターに貼り付けます。私たちのテキスト-ビデオジェネレーターが、テキストを視覚的なタイムラインに即座に変換し、クイックビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
メッセージを伝えるための多様なAIアバターライブラリから選択します。スクリプトを生き生きとさせる完璧なプレゼンターを選び、パーソナライズされた魅力的な配信を確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加する
高品質のボイスオーバーでビデオを強化します。高度なボイスオーバー生成を利用して、ビジュアルとスクリプトを完璧に補完する自然なナレーションを作成します。
4
Step 4
スタジオ品質のビデオをエクスポートする
コンテンツとビジュアルが整ったら、簡単に作成物をエクスポートします。私たちのプラットフォームは、あらゆるプラットフォームに対応したスタジオ品質のビデオを迅速かつ効率的に生成することを可能にします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スケーラブルなEラーニング開発

教育コースの作成を加速し、より広範なグローバルオーディエンスにリーチし、効率的に学習機会を拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、スクリプトをリアルなAIアバターとダイナミックなボイスオーバーを備えた洗練されたビデオに変換する高度なAIビデオジェネレーターとして、ビデオ作成を簡素化します。このテキスト-ビデオジェネレーター機能により、効率的に制作プロセスを合理化します。

HeyGenのAIビデオエディターでビデオをパーソナライズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なAIビデオエディターとして機能し、包括的なビデオパーソナライゼーションを可能にします。ブランドコントロールを統合し、豊富なメディアライブラリを活用し、強力な編集機能でスタジオ品質のビデオを確保できます。

HeyGenが提供するリアリズムのための高度な機能は何ですか？

HeyGenは、メッセージを本物の感情で伝える多様なAIアバターを提供することでリアリズムに優れています。さらに、私たちのプラットフォームには、高度にパーソナライズされたオーディオを実現するための洗練されたボイスクローン技術が含まれており、コンテンツの全体的なインパクトを高めます。

HeyGenはどのくらいの速さでテキストからビデオを生成できますか？

HeyGenはクイックビデオジェネレーターとして設計されており、テキストスクリプトから直接迅速にビデオを生成します。私たちのテキスト-ビデオジェネレーター機能は、複雑な編集なしで高品質のビデオコンテンツを効率的かつ即座に作成する方法を提供します。