クイックトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
テキストスクリプトを動的で魅力的なトレーニングビデオに瞬時に変換する、先進的なテキスト-to-ビデオ機能を活用。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームの新入社員向けに、会社の文化と主要なプロセスを紹介する90秒のオンボーディングビデオを作成します。ビデオは親しみやすく歓迎的なビジュアルスタイルを採用し、親しみやすいAIアバターがカスタム背景シーンで情報を会話調で提示します。HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用して、体験をパーソナライズし、新しい視聴者にとって複雑な情報を簡単に理解できるようにします。
コンテンツクリエイター向けに、ビデオのエンゲージメントを向上させるためのクイックヒントを提供する45秒のソーシャルメディアビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、カラフルでエネルギッシュであり、ダイナミックなトランジションとアップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、明確な字幕/キャプションで補完されます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、ターゲットオーディエンスに響く目を引くビジュアルを見つけ、キャプションを簡単に追加して広いアクセス性を確保します。
新しいソフトウェア機能を学ぶテクノロジーに精通した個人向けに、特定の機能をステップバイステップで示す75秒の簡潔なハウツーガイドを想像してください。ビジュアルの美学はクリーンで、指導的でプロフェッショナルであり、画面録画とテキストオーバーレイ、落ち着いた権威あるナレーションを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、さまざまなデバイスでの最適な視聴を実現し、既存のテンプレート＆シーンから適応して、この影響力のある生成AIコンテンツの作成を効率化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenの直感的なプラットフォームは、テキストプロンプトを魅力的なAI生成ビデオコンテンツに迅速に変換します。スクリプトを簡単に入力すると、当社の高度なAIがビジュアルプロダクションを処理し、AIアバターと同期されたオーディオを含みます。
HeyGenビデオ内のAIアバターとビジュアルをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenはAIアバターとビジュアルの広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなデジタルアバターから選択し、フィルターを適用し、独自のメディアを統合して、ブランドに合ったユニークなAI生成ビデオを作成できます。
HeyGenのAIを使ってどのような種類のビデオを迅速に作成できますか？
HeyGenは、動的なトレーニングビデオやハウツーガイドから魅力的なソーシャルメディアビデオまで、幅広いビデオを迅速に制作する力をユーザーに提供します。豊富なテンプレートライブラリと生成AIツールがビデオ制作のワークフローを効率化します。
HeyGenはビデオコンテンツの多言語対応をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力な多言語サポートを提供し、多様なAIナレーションでビデオを作成できます。この機能により、トレーニングやその他の目的のビデオコンテンツが効果的にグローバルなオーディエンスに届きます。