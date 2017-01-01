小規模ビジネスオーナーを対象にした60秒の製品説明ビデオを作成し、魅力的なマーケティングコンテンツを迅速に生成する方法を紹介します。ビジュアルスタイルは現代的で洗練されており、アニメーショングラフィックスとプロフェッショナルなナレーションに同期した画面上のテキストを特徴としています。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、アイデアを迅速に洗練されたビデオに変換し、シームレスなユーザー体験を確保します。

