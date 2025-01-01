クイック＆効果的なトレーニングのための初期システム学習ビデオメーカー

スクリプトからテキストビデオを使用して、スクリプトを魅力的な教育ビデオに瞬時に変換し、コンテンツ作成を簡素化し、学習のエンゲージメントを向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
初心者が新しいプロジェクト管理システムをナビゲートする方法を学ぶための60秒の説明ビデオをデザインしてください。このビデオは、画面上のデモンストレーションを含む明確でモダンなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのAIアバターによってガイドされ、ユーザーがタスクのために初期システム学習ビデオメーカーを使用する方法をステップバイステップで示すことで、学習のエンゲージメントを効果的に高めます。
サンプルプロンプト2
持続可能な生活に関するオンラインコースに潜在的な学生を引き付けるための30秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作してください。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、メディアライブラリからの鮮やかなビジュアルとアップビートなサウンドトラックを使用し、迅速にプロフェッショナルなビデオを組み立て、コースの主な利点と教育ビデオメーカーの全体的な魅力を示します。
サンプルプロンプト3
新入社員向けに会社の内部コミュニケーションシステムを説明する50秒の企業トレーニングビデオを開発してください。このビデオは、プロフェッショナルで集中したビジュアルスタイルを採用し、アニメーションテキストオーバーレイと関連するストック映像を組み込み、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なクイックシステム学習ビデオに変換します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クイックシステム学習ビデオメーカーの仕組み

複雑な情報を魅力的な教育コンテンツに変換し、理解を深めるための効果的なシステム学習ビデオを迅速かつ簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを貼り付けるか、既存のビデオテンプレートを使用して、教育ビデオメーカーの力を活用してコンテンツを構築します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択するか、プロフェッショナルな音声を生成し、システム学習資料を魅力的なナレーターで生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルを強化
メディアライブラリからビジュアルを追加し、AIキャプションを適用して、システムのステップがすべての学習者にとってわかりやすくアクセスしやすいようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
学習ビデオを完成させ、アスペクト比を調整し、希望のフォーマットでエクスポートして、プラットフォーム全体で学習エンゲージメントを高める準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

説明ビデオで複雑な概念を簡素化

複雑なシステムの概念を、理解しやすく視覚的に魅力的な説明ビデオに分解し、理解を深めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な教育ビデオの作成を強化できますか？

HeyGenはAIを活用したプラットフォームで、スクリプトをダイナミックなコンテンツに変換することで、教育者が魅力的な教育ビデオを作成するのを支援します。AIアバターやプロフェッショナルな音声生成を活用して、授業を生き生きとさせ、教育ビデオの制作を簡素化できます。

HeyGenはアニメーション教育ビデオの効率的な制作をサポートできますか？

もちろんです！HeyGenは、テキストスクリプトから直接ビデオを生成することで、アニメーション教育ビデオの制作を簡素化します。幅広いビデオテンプレートやAIトーキングアバターを利用して、複雑なアニメーションソフトウェアを使わずに、魅力的な説明ビデオやアニメーションプレゼンテーションを迅速に開発できます。

HeyGenは教育コンテンツのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、教育コンテンツを完璧にカスタマイズするための広範なオプションを提供しています。ブランドコントロールでビデオをパーソナライズし、豊富なストックメディアライブラリにアクセスし、ドラッグ＆ドロップエディターを使用してダイナミックなビジュアル要素を作成できます。これにより、メッセージを真に反映するユニークなビデオプロジェクトが可能になります。

HeyGenは学習エンゲージメントのための多様なコンテンツの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様な教育ニーズに最適な多用途のビデオ作成プラットフォームで、強力な学習エンゲージメントを促進します。オンラインコース、プロフェッショナルトレーニングビデオ、さらには学校のプロモーションビデオのために高品質のビデオを簡単に制作できます。HeyGenのツールを使用すれば、インパクトのあるマルチメディアコンテンツを作成できます。