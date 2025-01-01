AIビデオジェネレーター：説明ビデオを迅速に作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なトーキングヘッドと説明ビデオを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者が複雑なトピックを学生に簡単に説明するにはどうすればよいでしょうか？教育者やeラーニングコンテンツ制作者を対象にした45秒の簡潔な説明ビデオを作成し、AIアバターが明確で現代的な説明を提供し、アップビートな音楽背景で学習をよりインタラクティブでアクセスしやすくします。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアのフィードを新鮮で魅力的に保つのに苦労していますか？ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサー向けに、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、活気あるビジュアルスタイルとエネルギッシュなサウンドトラックで、トレンディで目を引くコンテンツでブランドを際立たせる30秒のダイナミックなビデオを制作します。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェア機能を示す90秒の高品質なビデオを開発し、コンテンツ制作者やオンラインコース開発者を対象にします。このビデオは、HeyGenのナレーション生成による権威あるが親しみやすいナレーションと洗練されたビジュアルを組み合わせて、複雑な情報を簡単に理解できる形式で提供します。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クイックナレッジビデオジェネレーターの仕組み

あなたの専門知識を魅力的で高品質な説明ビデオに簡単に変換します。AIによって迅速にプロフェッショナルなビデオコンテンツを生成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
プラットフォームに知識スクリプトを貼り付けます。テキスト-to-ビデオジェネレーター機能が、あなたのコンテンツを魅力的なビジュアルプレゼンテーションに準備します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、説明ビデオに人間味を加えてエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
メディアでカスタマイズ
広範なメディアライブラリから関連するビジュアルを統合するか、自分のビジュアルをアップロードして、ビデオの明確さを高め、メッセージを視覚的にカスタマイズしてサポートします。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成した高品質なビデオを生成してエクスポートし、さまざまなソーシャルメディアや共有プラットフォームに適合するようにアスペクト比のリサイズオプションを提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業トレーニングを向上

ダイナミックなAI駆動のトレーニングビデオを作成し、従業員や研修生のエンゲージメントを高め、知識の保持を効率的に向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルなマーケティングビデオや魅力的な説明ビデオを簡単に制作できるようにします。AIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を備え、スクリプトを高品質なビデオコンテンツに変換し、さまざまなクリエイティブキャンペーンに適しています。

HeyGenは生成されたビデオに対して強力なカスタマイズオプションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは生成されたビデオに対して広範なカスタマイズを提供します。テンプレートを個別化し、ブランディングコントロールを適用し、豊富なメディアライブラリを利用して、高品質なビデオコンテンツがあなたのビジョンに完全に一致するようにします。

HeyGenにはどのような種類のAIアバターとトーキングヘッドがありますか？

HeyGenは、リアルなものからスタイライズされたものまで、多様なAIアバターを提供しており、ダイナミックなトーキングヘッドを作成するのに最適です。これらのアバターは、AIナレーションとシームレスにリップシンクし、非常に魅力的でプロフェッショナルなプレゼンテーションを提供します。

HeyGenは迅速にビデオを作成するためのアクセスしやすいウェブベースのツールですか？

はい、HeyGenは効率性を重視した直感的なウェブベースのツールであり、シンプルなテキストプロンプトから高品質なビデオコンテンツを生成できます。その生成AI機能は、ビデオ作成プロセス全体を合理化し、誰にでもアクセス可能にします。