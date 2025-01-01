クイックデモビデオジェネレーター：手軽な製品ビデオ

スクリプトからの高度なテキスト-to-ビデオ機能で、数分でダイナミックなデモビデオに変換します。

207/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、プロフェッショナルでありながら親しみやすい45秒の製品デモ動画を開発し、高品質なプロモーションコンテンツを簡単に作成できることを強調してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、清潔で整理されたビジュアル美学を提示し、親しみやすく情報豊富なナレーションを提供します。この製品デモビデオメーカーのウォークスルーは、新しいユーザーのために事前に構築されたビデオテンプレートがどのように制作プロセスを簡素化するかを示すべきです。
サンプルプロンプト2
マーケティング専門家を対象とした、魅力的な製品デモを生成する利点を詳述する、インパクトのある60秒の説明動画をデザインしてください。視聴者の興味を維持するために、ダイナミックでイラスト的なビジュアルスタイルと、アップビートでモチベーショナルなバックグラウンドオーディオを使用します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルにどのように簡単に変換するかを説明し、プロフェッショナルな説明動画を作成するのに最適です。
サンプルプロンプト3
カスタマーサクセスチーム向けに、ユーザーの理解を深め、よりインタラクティブなデモを作成するための共通の機能やワークフローを示す、サポート的な40秒のビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で簡潔であるべきで、ボイスオーバー生成を通じて共感的で安心感のあるトーンを提供します。この短い指導ビデオは、迅速で明確な製品デモがカスタマーサポートにどのように大いに役立ち、ユーザーの満足度を向上させるかを示すべきです。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クイックデモビデオジェネレーターの仕組み

数クリックで製品の可能性を魅力的で高品質なデモビデオに変換し、特徴を明確かつインパクトのある形で紹介します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、製品デモの舞台を迅速に設定します。
2
Step 2
コンテンツを追加
製品のビジュアルやテキストを統合し、AIボイスオーバー生成を利用してプロフェッショナルな音声でデモをナレーションします。
3
Step 3
ブランディングを適用
ロゴや色、視覚要素を追加するブランディングコントロールを使用して、デモビデオをブランドの独自性でカスタマイズします。
4
Step 4
デモを共有
完成した製品デモビデオをさまざまな形式でエクスポートし、希望するプラットフォームで簡単に共有および埋め込んで、オーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功の紹介

.

製品の価値と信頼を強化する強力な社会的証拠として機能する、説得力のある顧客成功ストーリービデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてクイックデモビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して効率的なクイックデモビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーが魅力的な製品デモを迅速に作成できるようにします。直感的なインターフェースと多様なビデオテンプレート、AIアバター、テキスト-to-ビデオ機能が組み合わさり、インパクトのあるビジュアルストーリーテリングのクリエイティブプロセスを簡素化します。

HeyGenが製品デモのための効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはリアルなAIアバターや高品質なAIボイスオーバーオプションなどの高度なツールを提供することで、効果的なAIビデオジェネレーターとなっています。ドラッグ＆ドロップエディターは、魅力的な製品デモの作成を簡素化し、広範なビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルな品質のビデオを制作できるようにします。

HeyGenで製品デモの外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは製品デモのための強力なカスタマイズ機能を提供しており、ロゴやブランドカラーを組み込む包括的なブランディングコントロールを含みます。さまざまなアニメーションを使用してビデオを強化し、多様なAIアバターを選択し、ブランドの一貫性を確保するための広範なビデオ編集オプションを利用できます。

HeyGenは包括的な説明動画の作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはプラットフォーム内で直接画面を録画することができ、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、リアルなAIボイスオーバーと組み合わせて、作成物を簡単に共有および埋め込むことができるため、包括的で魅力的なメッセージを提供する説明動画の作成をサポートします。