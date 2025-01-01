クイックアライメントビデオメーカー: 魅力的なビデオを迅速に作成

魅力的なコンテンツを迅速に制作し、すぐに使えるテンプレートとシーンで視覚的な調和を確保します。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした新製品を紹介する60秒のマーケティングビデオを開発してください。ビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、事前に書かれたスクリプトから迅速に魅力的なコンテンツを作成し、アップビートでモダンな視覚スタイルを持つべきです。「字幕/キャプション」を目立たせて表示し、HeyGenを効果的なキャンペーンのための直感的な「AIビデオエディター」として紹介します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアコンテンツクリエイター向けに、複雑なトピックのための「クイックビデオ編集」ワークフローを説明する2分間の教育用ビデオをデザインしてください。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を使用してビデオ構造を効率的に構築し、フレンドリーで熱意ある「ナレーション生成」を用いて概念を説明します。全体的な美学は鮮やかで魅力的であり、学習プロセスを観客にとって楽しいものにします。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、さまざまなプラットフォームでのブランドメッセージの「簡単な整合性」を強調する45秒のビデオを制作してください。視覚デザインは洗練されて一貫性があり、HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」から高品質のビジュアルを多用します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の力を示し、異なるソーシャルメディアフォーマットにシームレスに適応させ、HeyGenを多用途なコンテンツ作成のための必須「ビデオ編集ソフトウェア」として紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

クイックアライメントビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオエディターを使用して、視覚と音声を簡単に同期させ、数分で洗練されたプロフェッショナルなビデオを作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
広範な「テンプレートとシーン」ライブラリを活用するか、スクリプトを直接ビデオに変換して、完璧に整合されたコンテンツの舞台を設定します。
2
Step 2
メディアを追加
選択したビジュアルをシームレスに統合し、「ナレーション生成」を使用して自然な音声を生成し、すべての要素がインパクトのために同期されていることを確認します。
3
Step 3
ブランドの一貫性を適用
ロゴやカラーを含むカスタム「ブランディングコントロール」でアイデンティティを強化し、すべてのビデオが確立されたビジュアルガイドラインに完全に一致するようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して高品質のビデオを生成し、どのプラットフォームにも完璧にフォーマットされ整合された状態で最終化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

強化されたトレーニングと教育

教育コンテンツの迅速な整合性を図るAIを使用して、魅力的なトレーニングビデオを開発し、エンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオエディターであり、テキストスクリプトをリアルなAIアバターと高品質のナレーション生成を用いて魅力的なビデオに変換し、コンテンツ制作を大幅にスピードアップします。この直感的なエディターは迅速なビデオ編集を可能にし、プロフェッショナル品質のビデオを誰でも利用できるようにします。

HeyGenでブランディングをカスタマイズし、テンプレートを使用できますか？

もちろんです。HeyGenはビデオプロジェクトを開始するための多くの既製テンプレートとシーンを提供します。また、ロゴやブランドカラーを使用してビデオをカスタマイズするための完全なブランディングコントロールがあり、すべてのコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenで高品質のビデオをエクスポートするオプションはありますか？

HeyGenは、すべてのプラットフォームでコンテンツがシャープでプロフェッショナルに見えるように、驚くべき4K解像度でビデオプロジェクトをエクスポートすることをサポートしています。また、AIビデオエディターはさまざまなソーシャルメディアのニーズに合わせたアスペクト比のリサイズを提供し、ビデオをすぐに公開できるようにします。

HeyGenは迅速なビデオ編集機能を提供していますか？

はい、HeyGenは迅速なビデオ編集のために設計されており、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを効率的に作成できるようにします。簡単な整合性や直感的なコントロールなどの機能を備えたHeyGenは、迅速なターンアラウンドを必要とするコンテンツクリエイターに最適なビデオ作成プロセスを簡素化します。