魅力的なレポートのための四半期更新ビデオメーカー

カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、投資家関係を強化する魅力的な四半期更新を提供し、ワークフローを効率化します。

社内チームとプロジェクトマネージャー向けに、進捗と次のステップを強調した1分間の四半期開発ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでデータ重視とし、プロフェッショナルでありながら励ましのあるAIナレーションを使用して、明確なコミュニケーションとチームの協力を促進します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部の利害関係者や潜在的な投資家向けに、最近の成果と将来の展望を紹介する1.5分間の企業ビデオを作成してください。洗練された高品質なビジュアル感を採用し、動的なシーンの切り替えを行い、明確な自動生成字幕を使用してアクセシビリティを向上させ、この重要なビデオプレゼンテーションで重要なメッセージを強調します。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに、部門の役割と第3四半期の目標に関する内部コミュニケーションを簡素化した2分間のビデオをデザインしてください。プレゼンテーションは親しみやすく、さまざまなAIアバターを使用して異なる部門を表現し、複雑な情報を親しみやすい会話調で伝えます。
サンプルプロンプト3
マーケティングおよび営業チーム向けに、新製品の機能と市場の洞察に焦点を当てた1分間の四半期更新ビデオを制作してください。現代的で活気のあるビジュアルスタイルを採用し、ストック映像とカスタマイズ可能なビデオシーンを統合して革新を効果的に示し、スクリプトからのテキストをビデオに変換してメッセージを力強く伝えます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

四半期更新ビデオメーカーの使い方

利害関係者に情報を提供し、チームの士気を高めるためのプロフェッショナルで魅力的な四半期更新ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
多様なテンプレートとシーンから選択し、四半期更新ビデオのプロフェッショナルで効率的なスタートを切りましょう。
2
Step 2
AI要素を統合
AIアバターを統合して重要な更新を伝え、プレゼンテーションに動的で魅力的な要素を加えましょう。
3
Step 3
コンテンツを洗練
明確なナレーション生成や独自の音声を追加して、四半期報告のすべての詳細が効果的に伝えられるようにしましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してビデオを最終化し、どのプラットフォームでも最適化し、自信を持って魅力的な四半期プレゼンテーションを共有しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的な四半期要約を作成

四半期更新から魅力的なビデオスニペットを迅速に作成し、さまざまなプラットフォームでハイライトを共有するのに最適です。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストから四半期更新ビデオを作成するプロセスを簡素化しますか？

HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターは、スクリプトを洗練された四半期更新ビデオに変換するプロセスを効率化します。テキストを入力し、さまざまなAIアバターとAIボイスアクターから選択するだけで、HeyGenがAIナレーションとカスタマイズ可能なビデオシーンを備えたプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを生成し、プロセスを簡単にします。

企業ビデオでブランドの一貫性を維持するためにAIアバターとAIボイスアクターをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはAIアバターとAIボイスアクターの広範なカスタマイズオプションを提供しており、企業ビデオメーカーのプロジェクトでブランドのアイデンティティに完全に合わせることができます。これにより、会社の独自のスタイルを反映した一貫性のある魅力的なビデオが実現します。

HeyGenは効率的なオンラインビデオエディター体験のためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは効率を高めるための主要な技術的機能を提供する高度なオンラインビデオエディターです。アクセシビリティのための自動生成キャプション、グローバルリーチのためのAI吹き替え、ストックサポートを備えたメディアライブラリを含み、高品質で魅力的なビデオを作成するためのシームレスなワークフローに統合されています。

HeyGenはビデオプレゼンテーションの作成と編集においてチームの協力をサポートしていますか？

はい、HeyGenはシームレスなチーム協力のために設計されており、複数のユーザーがビデオプレゼンテーションで共同作業を行うことができます。この機能により、レビューと編集のプロセスが効率化され、チームが洗練された四半期更新ビデオやその他の企業コンテンツを効率的に作成することが容易になります。